Суд отклонил иск вдов к студии Михалкова из-за фильма "Движение вверх"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск вдов спортсменов к студии "Тритэ" Никиты Михалкова из-за фильма "Движение вверх", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Пресненского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в постановлении суда.

Иск подавали вдовы баскетболиста Александра Белова и тренера той команды Владимира Кондрашина – по их мнению, в сценарии без их согласия описывается множество обстоятельств, "содержащих информацию о частной жизни спортсменов". Кроме того, они требовали запретить использовать в сценарии "недостоверные сведения о заболевании Белова".

Суды, рассмотрев их иск, сочли, что лента представляет собой творческий вымысел, а не биографию спортсменов, поэтому претензии вдов состоятельны.

Фильм "Движение вверх" на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене.