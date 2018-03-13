Певец Колдун посоветовал Самойловой не надеяться на победу в Евровидении

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Певец Дмитрий Колдун, который представлял Белоруссию на Евровидении в 2007 году, посоветовал участнице конкурса от России Юлии Самойловой не рассчитывать на высокое место из-за сложной политической ситуации.

Первый канал в воскресенье презентовал композицию "I Won't Break", с которой Самойлова выступит на конкурсе песни Евровидение-2018.

По мнению Колдуна, новое видео Самойловой больше похоже на музыкальную открытку, чем на клип в современном понимании, но, по его словам, для конкурса этого вполне достаточно.

"И с голосом все в порядке. Надеюсь, режиссеры номера правильно и корректно обыграют образ Юлии. Но на слишком высокое место я бы не рассчитывал. Политическая ситуация очень непростая, а Евровидение не Олимпиада — нет объективных критериев оценки участника. Только субъектив", — рассказал Колдун РИА Новости.

Он добавил, что можно быть лучшим для большинства, но все равно оказаться у разбитого корыта.

В 2017 году Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении с песней "Flame Is Burning", но принимающая страна запретила певице въезд. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

В этом году конкурс песни впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (в котором выступает Россия) — 10 мая, а финал — 12 мая.