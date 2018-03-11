Первый канал: песня Самойловой для Евровидения получилась очень личной

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая выступит от России на конкурсе Евровидение-2018, представит на суд зрителей песню, исполненную смысла, и очень красивый номер; детали выступления пока что держатся в секрете, однако его общей идеей станет "метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры", сообщила в воскресенье дирекция общественных связей Первого канала.
"У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда — наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!", — сказал глава Российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, слова которого приводит пресс-служба телеканала.
Уточняется, что над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой и Полины Гагариной.
"Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ "замка из песка", который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле — крепок как скала", — сказал Гуткин.
Как отмечает сама Самойлова, эта песня — о ней. "Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — говорит певица.
"Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры", — объясняет общую идею выступления Самойловой на конкурсе Евровидения Голубев.
В 2017 году Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении с песней Flame Is Burning, но принимающая страна запретила певице въезд. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.