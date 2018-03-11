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Культура

Первый канал: песня Самойловой для Евровидения получилась очень личной

23:3311.03.2018
(обновлено: 02:01 12.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЮлия Самойлова. Архивное фотоЮлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая выступит от России на конкурсе Евровидение-2018, представит на суд зрителей песню, исполненную смысла, и очень красивый номер; детали выступления пока что держатся в секрете, однако его общей идеей станет "метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры", сообщила в воскресенье дирекция общественных связей Первого канала.

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018 с песней I Won't Break
Первый канал в воскресном выпуске телепрограммы "Время" презентовал композицию I Won't Break, с которой Самойлова выступит на конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Конкурс песни впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (в котором выступает Россия) — 10 мая, а финал — 12 мая.

"У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда — наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!", — сказал глава Российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, слова которого приводит пресс-служба телеканала.

Уточняется, что над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой и Полины Гагариной.

"Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ "замка из песка", который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле — крепок как скала", — сказал Гуткин.

Как отмечает сама Самойлова, эта песня — о ней. "Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — говорит певица.

Российская певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© Sputnik / Asatur Yesayants
Юлия Самойлова будет представлять Россию на Евровидении-2018
Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне. Как уточнили в дирекции общественных связей Первого канала, в 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене. Детали выступления Юлии пока держатся в секрете.

"Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры", — объясняет общую идею выступления Самойловой на конкурсе Евровидения Голубев.

В 2017 году Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении с песней Flame Is Burning, но принимающая страна запретила певице въезд. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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sexy panda
В прошлом году песня была лучше. Все равно успехов Юлечке!
01:33
12.03.2018
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ганс стасевич
вот и пусть выступает с ней на личном мероприятии*
нечего говорить(петь) за всю страну!
00:51
12.03.2018
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