"Форма воды" победила в главной номинации "Оскара"

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм года".
Кроме того, фильм получил еще три "Оскара": за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.
Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной ленты 1961 года — актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти. В прошлом году они стали участниками скандала, когда вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-Ла-Ленд" лучшим фильмом, тогда как киноакадемики присудили победу "Лунному свету".
На главную награду в этом году также претендовали "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".
Девяностая церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.
Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости >>