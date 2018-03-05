"Форма воды" победила в главной номинации "Оскара"

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

"Форма воды" — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, которое вырастили в секретной американской лаборатории. Действие происходит в 1960-е годы. Картина стала лидером по числу номинаций — ее представили в 13 категориях.

Кроме того, фильм получил еще три "Оскара": за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.

Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной ленты 1961 года — актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти. В прошлом году они стали участниками скандала, когда вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-Ла-Ленд" лучшим фильмом, тогда как киноакадемики присудили победу "Лунному свету".

На главную награду в этом году также претендовали "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

Девяностая церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

