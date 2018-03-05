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Культура

Церемония вручения премии "Оскар"-2018. Онлайн-репортаж

Сюжет:
Церемония вручения премии "Оскар"-2018
03:4405.03.2018
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Церемония вручения премии "Оскар"-2018. Онлайн-репортаж
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  • 05:26

    Картина "Нелюбовь" не получила "Оскар"

  • 05:14

    "Форма воды" получает первый "Оскар" за "Лучший дизайн фильма"

    Всего картина номинирована в 2018 году на 13 наград в различных категориях.

  • 05:07

    "Дюнкерк" берет второй "Оскар"

    Кинокартина получает золотую статуэтку в номинации "Лучшее сведение звука"

  • 05:01

    Победителем в номинации "Лучший монтаж звука" стала картина "Дюнкерк"

  • 05:02

    Следующая категория - "Лучший монтаж звука".

  • 04:56

    Тем временем небольшая музыкальная пауза. На сцене Мэри Джей Бладж, которая исполняет песню из кинокартины "Ферма "Мадбаунд".

  • 04:48

    "Икар" получает "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм

    Кинокартина повествует о допинге в российском спорте. Как заявил режиссер фильма Брайан Фогель, он посвятил эту награду информатору WADA Григорию Родченкову, который рассказал о якобы существующей в России допинг-системе на государственном уровне.

  • 04:44

    "Призрачная нить" победила в номинации "Лучший дизайн костюмов"

    © AP Photo / Chris Pizzello
  • 04:43

    Следующая категория - "Лучший дизайн костюмов". Победителя объявляет Ева Мари Сент.

  • 04:41
    Джимми Киммел на вручении Оскара. 05.03.2018

    Ведущий церемонии "Оскар" пообещал мотоцикл за самую короткую речь

    Подробнее
  • 04:35

    "Темные времена" получает "Оскар" в номинации "Лучший грим и прически"

    Кинокритики отметили труд создателей кинокартины, которые вылепили для актера Гэри Олдмана лицо для перевоплощения в Уинстона Черчилля.

  • 04:32

    Вторая категория "Лучший грим и прически". Победителя объявят Галь Гадот и Арми Хаммер.

  • 04:29

    "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Сэм Рокуэлл за фильм "Три билборда за границей Эббинга, Миссури"

    В своей речи актер поблагодарил команду, работавшую над созданием фильма, а также своего отца и подругу.

    Рокуэллу удалось получить заветную статуэтку с первой же номинации в жизни.

    © AP Photo / Chris Pizzello
  • 04:22

    Первая категория - "Лучшая мужская роль второго плана". На оглашение победителя приглашена Виола Дэвис, получившая "Оскар" в 2017 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Ограды".

  • 04:17

    Комик начал церемонию с многочисленных шуток, вспомнив прошлогодний казус, когда организаторы неправильно огласили победителя в номинации "Лучший фильм".

  • 04:07

    Джимми Киммел вышел на сцену

    Мероприятие началось с краткого видеоролика, после чего ведущий церемонии вышел на сцену.

    © AP Photo / Chris Pizzello
  • 04:01

    Ранее организаторы опубликовали кадры с подготовкой к церемонии вручения "Оскара"

  • 03:56

    До начала самой церемонии остались считанные минуты, а гости тем временем проходят по красной дорожке и занимают свои места в театре Dolby Theatre, который является традиционной ареной вручения премии "Оскар".

  • 03:47
    За что вручают Оскар

    За что вручают "Оскар"

    Об этой премии мечтают все актеры. В чьей биографии появится заветный эпитет "оскароносный", а в чьей - нет, зависит от членов Академии кинематографических искусств и наук. Субъективный взгляд на объективный выбор киноакадемиков - в инфографике Ria.ru.
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  • 03:45

    На главную награду в категории "Лучший фильм" претендуют девять номинантов, однако основная борьба, как ожидают кинокритики, развяжется между картинами "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

    Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" также номинирован на «Оскар» в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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