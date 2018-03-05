Церемония вручения премии "Оскар"-2018. Онлайн-репортаж

- 05:26
Картина "Нелюбовь" не получила "Оскар"
- 05:14
"Форма воды" получает первый "Оскар" за "Лучший дизайн фильма"
Всего картина номинирована в 2018 году на 13 наград в различных категориях.
'The Shape of Water' wins the Oscar for Best Production Design #Oscars pic.twitter.com/B4vGDosP6K— Geeks of Color (@GeeksOfColor) 5 марта 2018 г.
- 05:07
"Дюнкерк" берет второй "Оскар"
Кинокартина получает золотую статуэтку в номинации "Лучшее сведение звука"
Congrats to #Dunkirk on winning Best Sound Editing AND Mixing! Can you guys turn it up though? #Oscars pic.twitter.com/1LF8jlpMLh— IGN (@IGN) 5 марта 2018 г.
- 05:01
Победителем в номинации "Лучший монтаж звука" стала картина "Дюнкерк"
'Dunkirk' wins Best Sound Editing #Oscars https://t.co/sikicHBySZ pic.twitter.com/bqt5WQN4nL— Forbes Showbiz (@ForbesShowbiz) 5 марта 2018 г.
- 05:02
Следующая категория - "Лучший монтаж звука".
- 04:56
Тем временем небольшая музыкальная пауза. На сцене Мэри Джей Бладж, которая исполняет песню из кинокартины "Ферма "Мадбаунд".
YASSS @maryjblige 🙌🏽 Take it to church #Oscars90 pic.twitter.com/08edWZhWIj— Allure (@Allure_magazine) 5 марта 2018 г.
- 04:48
"Икар" получает "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм
Кинокартина повествует о допинге в российском спорте. Как заявил режиссер фильма Брайан Фогель, он посвятил эту награду информатору WADA Григорию Родченкову, который рассказал о якобы существующей в России допинг-системе на государственном уровне.
Icarus wins Best Documentary at the #Oscars: "We hope Icarus is a wake-up call, yes about Russia but more about the importance of telling the truth, now more than ever" https://t.co/Th4AMWugA6 pic.twitter.com/lKIpObPEjG— Hollywood Reporter (@THR) 5 марта 2018 г.
- 04:44
"Призрачная нить" победила в номинации "Лучший дизайн костюмов"© AP Photo / Chris Pizzello
- 04:43
Следующая категория - "Лучший дизайн костюмов". Победителя объявляет Ева Мари Сент.
- 04:41
- 04:35
"Темные времена" получает "Оскар" в номинации "Лучший грим и прически"
Кинокритики отметили труд создателей кинокартины, которые вылепили для актера Гэри Олдмана лицо для перевоплощения в Уинстона Черчилля.
#Oscars: @DarkestHour wins Best Makeup & Hairstyling https://t.co/q2AOx76vD6 pic.twitter.com/V1rnxzUHwG— Hollywood Reporter (@THR) 5 марта 2018 г.
- 04:32
Вторая категория "Лучший грим и прически". Победителя объявят Галь Гадот и Арми Хаммер.
- 04:29
"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Сэм Рокуэлл за фильм "Три билборда за границей Эббинга, Миссури"
В своей речи актер поблагодарил команду, работавшую над созданием фильма, а также своего отца и подругу.
Рокуэллу удалось получить заветную статуэтку с первой же номинации в жизни.© AP Photo / Chris Pizzello
- 04:22
Первая категория - "Лучшая мужская роль второго плана". На оглашение победителя приглашена Виола Дэвис, получившая "Оскар" в 2017 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Ограды".
- 04:17
Комик начал церемонию с многочисленных шуток, вспомнив прошлогодний казус, когда организаторы неправильно огласили победителя в номинации "Лучший фильм".
- 04:07
Джимми Киммел вышел на сцену
Мероприятие началось с краткого видеоролика, после чего ведущий церемонии вышел на сцену.© AP Photo / Chris Pizzello
- 04:01
Ранее организаторы опубликовали кадры с подготовкой к церемонии вручения "Оскара"
It's Hollywood's biggest night. This is how it's made. #Oscars pic.twitter.com/DMDb2OCiaS— The Academy (@TheAcademy) 4 марта 2018 г.
- 03:56
До начала самой церемонии остались считанные минуты, а гости тем временем проходят по красной дорожке и занимают свои места в театре Dolby Theatre, который является традиционной ареной вручения премии "Оскар".
- 03:47
- 03:45
На главную награду в категории "Лучший фильм" претендуют девять номинантов, однако основная борьба, как ожидают кинокритики, развяжется между картинами "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" также номинирован на «Оскар» в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Церемония вручения премии "Оскар"-2018. Онлайн-репортаж
- 05:26
- 05:14
- 05:07
- 05:01
- 04:48
- 04:44
- 04:35
- 04:29
- 04:07