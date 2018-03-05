"Икар" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США "Оскар", девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

"Да, этот фильм о России, но что важнее, он о необходимости говорить правду", — сказал режиссер картины, получая награду. Он посвятил ее экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, откровения которого легли в основу его картины. Режиссер заявил, что жизнь Родченкова "находится в опасности".

За награду в документалисткеке также боролись французская лента "Лица, деревни", датско-сирийский фильм о войне "Последние люди в Алеппо", американский фильм "Abacus, достаточно маленький, чтобы посадить" о судебной тяжбе маленького районного банка с США, а также "Стронг Айленд", в котором режиссер Янс Форд поднимает тему расового неравенства в Америке на примере жестокого убийства ее брата и бездействия полиции и правосудия.

Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере сейчас мы знаем, что Путин не вмешался в это соревнование".

Премьера документального фильма "Икар" с участием Родченкова состоялась 20 января 2017 года. В нем Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Родченков также заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

Вскоре после объявления победителя официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт поздравила авторов фильма "Последние люди в Алеппо" с номинацией на "Оскар".

Картина повествует о работе организации "Белые каски", которая позиционирует себя как сирийская гражданская оборона. С главой этой организации Райедом аль-Салехом Науэрт встречалась на днях в Вашингтоне, о чем она также указала в своей записи в Twitter, назвав его работу героической.

Власти США часто апеллируют к данным "Белых касок" о событиях в Сирии, используя информацию этой организации для обвинений в адрес властей страны в преступлениях против мирных жителей. Власти Сирии и России в свою очередь подозревают "Белые каски" в связях с террористами и обвиняют организацию в распространении дезинформации.

Допинг-скандал

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Позже МОК создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на сочинских Играх. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, комиссия Самуэля Шмида анализировала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Расследование во многом базировалось на показаниях Родченкова. В итоге от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы. Позднее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на данные решения МОК, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад отменено, но в силах оставлено отстранение от Игр-2018).

Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости