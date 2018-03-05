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Культура

"Икар" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

Сюжет:
Церемония вручения премии "Оскар"-2018 (14)
04:4705.03.2018
(обновлено: 06:35 05.03.2018)
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© AP Photo / Chris PizzelloЛаура Дерн и Грета Гервиг получают Оскар. 05.03.18Лаура Дерн и Грета Гервиг получают Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США "Оскар", девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

Сэм Роукуэлл на вручении Оскара. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
Сэм Рокуэлл получил "Оскар" за роль второго плана
"Да, этот фильм о России, но что важнее, он о необходимости говорить правду", — сказал режиссер картины, получая награду. Он посвятил ее экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, откровения которого легли в основу его картины. Режиссер заявил, что жизнь Родченкова "находится в опасности".

За награду в документалисткеке также боролись французская лента "Лица, деревни", датско-сирийский фильм о войне "Последние люди в Алеппо", американский фильм "Abacus, достаточно маленький, чтобы посадить" о судебной тяжбе маленького районного банка с США, а также "Стронг Айленд", в котором режиссер Янс Форд поднимает тему расового неравенства в Америке на примере жестокого убийства ее брата и бездействия полиции и правосудия.

Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере сейчас мы знаем, что Путин не вмешался в это соревнование".

Премьера документального фильма "Икар" с участием Родченкова состоялась 20 января 2017 года. В нем Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Родченков также заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

Себастиан Лелио, Николас Сааведра, Даниела Вега, Алехандро Гоик и Пабло Ларэйн на вручении Оскара. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
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Поздравление от Госдепа

Вскоре после объявления победителя официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт поздравила авторов фильма "Последние люди в Алеппо" с номинацией на "Оскар".

 

Картина повествует о работе организации "Белые каски", которая позиционирует себя как сирийская гражданская оборона. С главой этой организации Райедом аль-Салехом Науэрт встречалась на днях в Вашингтоне, о чем она также указала в своей записи в Twitter, назвав его работу героической.

 

Власти США часто апеллируют к данным "Белых касок" о событиях в Сирии, используя информацию этой организации для обвинений в адрес властей страны в преступлениях против мирных жителей. Власти Сирии и России в свою очередь подозревают "Белые каски" в связях с террористами и обвиняют организацию в распространении дезинформации.

 

Допинг-скандал

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Джимми Киммел на вручении Оскара. 05.03.2018
© AP Photo / Chris Pizzello
Ведущий церемонии "Оскар" пообещал мотоцикл за самую короткую речь
Позже МОК создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на сочинских Играх. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, комиссия Самуэля Шмида анализировала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Расследование во многом базировалось на показаниях Родченкова. В итоге от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы. Позднее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на данные решения МОК, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад отменено, но в силах оставлено отстранение от Игр-2018).

Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости

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Культура
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Александр Вредный
Закономерное решение: "Агент 007", "Красная жара" и прочие киношедевры, попросту отдыхают на фоне этого захватывающего неотягощенные интеллектом мозги сюжета с агентами ФСБ, массово похищающими мочу :)))
05:09
05.03.2018
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starangel1000
Нужно уходить с поля врага, где у него свои правила...
06:32
05.03.2018
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