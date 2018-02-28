Оперный певец Квастхофф споет джаз на Транссибирском фестивале

НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Знаменитый бас-баритон, трехкратный обладатель премии "Грэмми" Томас Квастхофф в конце марта выступит со своим квартетом на Транссибирском арт-фестивале Вадима Репина в Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщает в среду оргкомитет фестиваля.

"Томас не только выдающийся музыкант, один из эталонов мировой сцены, обладатель уникального голоса, но и удивительный, очень мудрый человек. Он излучает любовь к миру, у него прекрасное чувство юмора, особая энергетика в общении с залом. Мне кажется, все те испытания, через которые ему пришлось пройти, позволили ему понять жизнь глубже и лучше, чем многим другим. Каждый его концерт открывает слушателям что-то важное в них самих, нам всем есть чему у него поучиться", — приводятся в сообщении слова худрука фестиваля Вадима Репина.

В оргкомитете отметили, что концерты Квастхоффа состоятся 26 марта в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге и 28 марта в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца в Новосибирске.

"Выступление Томаса Квастхоффа в Новосибирске, перед моей родной публикой – большое и важное событие для меня: я очень трепетно и с большим пиететом отношусь к этому артисту. Мы дружим последние 15 лет, много встречались в Европе, и я видел, что последние 10-12 лет он периодически баловался джазом, а потом эта страсть его поглотила. Этим летом на фестивале в Вербье я стал свидетелем его новой программы с потрясающим джазовым трио и понял: это должно быть на нашем фестивале!" — рассказал Репин, добавив, что концерт в Санкт-Петербурге удалось вписать в график Квастхоффа в последний момент.

Томас Квастхофф, завоевавший мировую, в 2012 году объявил о завершении карьеры. Через несколько лет он стал выступать вновь, но не с шедеврами вокальной классики, а с джазовыми концертами. Сейчас вместе с Франком Шастенье, Дитером Ильгом и Вольфгангом Хафнером певец исполняет джазовые стандарты и авторские аранжировки известных песен. Квартет выступает на лучших сценах мира.

Концерты Пятого Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Самару, а также малые города Новосибирской области: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.