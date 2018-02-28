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Культура

Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну

08:0028.02.2018
(обновлено: 08:01 28.02.2018)
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© РИА Новости / Предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"Перейти в фотобанкАктер Алексей Серебряков на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева ЛевиафанАктер Алексей Серебряков на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
© РИА Новости / Предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил министру культуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России. Парламентарий считает несправедливым то, что критикующие страну получают за съемки в отечественных картинах высокие гонорары "из бюджетных денег, которые формируются за счет поступления налогов, сборов". РИА Новости вспомнило артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о стране и ее гражданах.

Алексей Серебряков

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктер Алексей Серебряков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актер Алексей Серебряков

Поводом для инициативы Ивана Сухарева стало интервью Алексея Серебрякова в видеоблоге журналиста Юрия Дудя. Актер известен ролями в фильмах "Левиафан", "Девятая рота", "Груз 200" и сериалах "Бандитский Петербург" и "Доктор Рихтер". Слова Серебрякова о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве" получили широкий резонанс.

Актер Алексей Серебряков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Коллеги Серебрякова отреагировали на его слова о хамстве россиян
Отец двоих приемных детей также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских сирот гражданами США.

Особое возмущение вызвал тот факт, что Серебряков с семьей с 2012 года проживает в Канаде, но продолжает сниматься преимущественно в отечественных картинах. В частности, он сыграл одну из главных ролей в патриотичном историческом фэнтези "Легенда о Коловрате", вышедшем на экраны в конце прошлого года. В интервью Юрию Дудю актер заявил, что не видит в этом противоречия, так как является гражданином России и планирует вернуться в страну, когда его дети вырастут.

Анатолий Пашинин

CC BY-SA 4.0 / PraktikaPro / Актер Анатолий Пашинин
CC BY-SA 4.0 / PraktikaPro /
Актер Анатолий Пашинин

Главным ньюсмейкером 2017 года стал Анатолий Пашинин. Актер, знакомый массовому зрителю по ролям в фильмах "Адмирал", "Мы из будущего" и "Грозовые ворота", неоднократно высказывался против политической ситуации в России. В 2014 году уроженец украинского Светловодска перебрался в Запорожье, где выступал в поддержку Евромайдана и за "тотальную войну" в Донбассе.

Кадр из телесериала Грозовые ворота. Архивное фото
© Вертикаль (2006)
Ярош рассказал, кто завербовал Пашинина

В прошлом августе появилась информация, что Пашинин воюет на стороне Украинской добровольческой армии, которая входит в состав запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Он подтвердил, что вступил в восьмой батальон и "ловит кайф" от участия в военных действиях. При этом остается гражданином России, но возвращаться в страну не планирует.

Дмитрий Дюжев

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАктер Дмитрий Дюжев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Дмитрий Дюжев

Еще один антигерой отечественного кинематографа — звезда сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев. В ноябре 2017 года артист в интервью латвийскому телеканалу LTV пожаловался на недостаток уважения российского зрителя к его самоотверженной актерской работе. Причиной недовольства стал инцидент в аэропорту, когда пассажиры экономкласса не уступили Дмитрию место в очереди на регистрацию, хотя у него был билет в бизнес-класс.

Актер Дмитрий Дюжев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дюжев заявил, что люди, демонстрирующие подобное отношение, будут довольствоваться "лабудой, туфтой, дешевыми и бездарными сериалами", которые предлагают отечественные телеканалы. В заключение он усомнился в том, что образ "образованного, порядочного и духовного" россиянина соответствует действительности.

Константин Райкин

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Константин Райкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Константин Райкин

Пожалуй, самый постоянный критик государства — художественный руководитель театра "Сатирикон", актер и режиссер Константин Райкин. В октябре 2016-го выступил с резкой речью на Всероссийском театральном форуме. Артист призвал коллег к цеховой солидарности в условиях, когда происходят "агрессивные наезды на художественные высказывания", закрывают спектакли и выставки, а также выступил против "цензуры толпы" и заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество.

Художественный руководитель Театра Сатирикон Константин Райкин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Минкульте удивились словам Райкина о "мести" Мединского

В ноябре 2017 года Райкин снова оказался в центре скандала. Телеканал "Дождь" опубликовал видеообращение, в котором деятель культуры назвал прокурорские проверки, проходящие в "Сатириконе", "местью" министра культуры Владимира Мединского за то самое выступление на съезде Союза театральных деятелей. Представители Минкульта опровергли обвинения, объяснив, что проверки были связаны со сложной финансовой ситуацией в театре.

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Культура
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей
Да люди имеют право на своё мнение, но такое обливание грязью, брыги ядовитой слюны говорит о их полном неприятии данного общества. Естественно природное последствие такого явление это отторжение, ехайте господа товарищи, где вам лучше и давайте забудем друг о друге раз и навсегда. Всё бы хорошо, но стоит уехать начинается процесс зловонного разложения которое ощущается и по эту сторону, ах униженные и оскорблённые "наши"...
08:22
28.02.2018
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Алексей Цибулаев
Извечная проблема России - предательство интеллигенции. Самым одиозным и неприятным (ИМХО) кажется Костя Р., и его теория о недопущении "цензуры толпы", - для чего тогда искусство? Для себя, любимых, но почему тогда за мой счет?
08:54
28.02.2018
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