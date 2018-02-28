Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил министру культуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России. Парламентарий считает несправедливым то, что критикующие страну получают за съемки в отечественных картинах высокие гонорары "из бюджетных денег, которые формируются за счет поступления налогов, сборов". РИА Новости вспомнило артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о стране и ее гражданах.

Алексей Серебряков

Поводом для инициативы Ивана Сухарева стало интервью Алексея Серебрякова в видеоблоге журналиста Юрия Дудя. Актер известен ролями в фильмах "Левиафан", "Девятая рота", "Груз 200" и сериалах "Бандитский Петербург" и "Доктор Рихтер". Слова Серебрякова о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве" получили широкий резонанс.

Отец двоих приемных детей также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских сирот гражданами США.

Особое возмущение вызвал тот факт, что Серебряков с семьей с 2012 года проживает в Канаде, но продолжает сниматься преимущественно в отечественных картинах. В частности, он сыграл одну из главных ролей в патриотичном историческом фэнтези "Легенда о Коловрате", вышедшем на экраны в конце прошлого года. В интервью Юрию Дудю актер заявил, что не видит в этом противоречия, так как является гражданином России и планирует вернуться в страну, когда его дети вырастут.

Анатолий Пашинин

Главным ньюсмейкером 2017 года стал Анатолий Пашинин. Актер, знакомый массовому зрителю по ролям в фильмах "Адмирал", "Мы из будущего" и "Грозовые ворота", неоднократно высказывался против политической ситуации в России. В 2014 году уроженец украинского Светловодска перебрался в Запорожье, где выступал в поддержку Евромайдана и за "тотальную войну" в Донбассе.

В прошлом августе появилась информация, что Пашинин воюет на стороне Украинской добровольческой армии, которая входит в состав запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Он подтвердил, что вступил в восьмой батальон и "ловит кайф" от участия в военных действиях. При этом остается гражданином России, но возвращаться в страну не планирует.

Дмитрий Дюжев

Еще один антигерой отечественного кинематографа — звезда сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев. В ноябре 2017 года артист в интервью латвийскому телеканалу LTV пожаловался на недостаток уважения российского зрителя к его самоотверженной актерской работе. Причиной недовольства стал инцидент в аэропорту, когда пассажиры экономкласса не уступили Дмитрию место в очереди на регистрацию, хотя у него был билет в бизнес-класс.

Дюжев заявил, что люди, демонстрирующие подобное отношение, будут довольствоваться "лабудой, туфтой, дешевыми и бездарными сериалами", которые предлагают отечественные телеканалы. В заключение он усомнился в том, что образ "образованного, порядочного и духовного" россиянина соответствует действительности.

Константин Райкин

Пожалуй, самый постоянный критик государства — художественный руководитель театра "Сатирикон", актер и режиссер Константин Райкин. В октябре 2016-го выступил с резкой речью на Всероссийском театральном форуме. Артист призвал коллег к цеховой солидарности в условиях, когда происходят "агрессивные наезды на художественные высказывания", закрывают спектакли и выставки, а также выступил против "цензуры толпы" и заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество.

В ноябре 2017 года Райкин снова оказался в центре скандала. Телеканал "Дождь" опубликовал видеообращение, в котором деятель культуры назвал прокурорские проверки, проходящие в "Сатириконе", "местью" министра культуры Владимира Мединского за то самое выступление на съезде Союза театральных деятелей. Представители Минкульта опровергли обвинения, объяснив, что проверки были связаны со сложной финансовой ситуацией в театре.