Строительство новой сцены МДТ могут завершить к концу 2019 года

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Строительство новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге может завершиться к концу 2019 года, сообщила журналистам в среду директор Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ Наталья Волынская.
"Новая документация практически готова. У театра и у нас были серьезные замечания к проекту. Новая версия проектных решений будет проходить повторную экспертизу. Поэтому, собственно, стройка идет очень медленно… 2019 год абсолютно реален, тут нет никаких технологических сложностей. Надеюсь, к концу года мы завершим работы по строительству новой сцены", — сказала Волынская.
Северо-Западная дирекция остается государственным заказчиком строительства новой сцены театра. На сегодняшний день ведется корректировка проектной документации. Стоимость контракта составляет 38 миллионов рублей. Работы по контракту должны завершиться в мае 2018 года, сообщили в дирекции.