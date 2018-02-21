Строительство новой сцены МДТ могут завершить к концу 2019 года

Дело о хищениях в Театре Европы в Петербурге (5)

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Строительство новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге может завершиться к концу 2019 года, сообщила журналистам в среду директор Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ Наталья Волынская.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла хищение денег, предназначенных для проектирования новой сцены МДТ. По данным пресс-службы УФСБ, сумма похищенного составила не менее 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведется следствие. Ряд фигурантов дела уже задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Новая документация практически готова. У театра и у нас были серьезные замечания к проекту. Новая версия проектных решений будет проходить повторную экспертизу. Поэтому, собственно, стройка идет очень медленно… 2019 год абсолютно реален, тут нет никаких технологических сложностей. Надеюсь, к концу года мы завершим работы по строительству новой сцены", — сказала Волынская.

Северо-Западная дирекция остается государственным заказчиком строительства новой сцены театра. На сегодняшний день ведется корректировка проектной документации. Стоимость контракта составляет 38 миллионов рублей. Работы по контракту должны завершиться в мае 2018 года, сообщили в дирекции.