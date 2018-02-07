Стал известен победитель в рэп-баттле Гуфа и Птахи

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) одержал победу над Птахой (Давид Нуриев) в баттле, который состоялся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал "360".

Поединок прошел на площадке проекта Versus Battle. Баттл судили музыкант Баста (Василий Вакуленко), участник группы "Триада" Нигатив (Владимир Афанасьев) и диджей Павел Пачкай. Все трое отдали свои голоса Гуфу.

Птаха вызвал своего бывшего напарника по группе Centr Гуфа на поединок в сентябре прошлого года. Долматов и Нуриев согласились принять участие в Versus-баттле за два и один миллион соответственно.

Ранее Нуриев в своем Instagram написал, что поединок станет личной победой вне зависимости от решения судьей.