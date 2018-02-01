Имя Хворостовского присвоят Красноярскому театру оперы и балета

КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Имя певца Дмитрия Хворостовского будет присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

"Красноярскому государственному театру оперы и балета будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского. Об этом официально будет объявлено 2 февраля на пресс-конференции, приуроченной к открытию IX Международного фестиваля "Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается", — сказала собеседница агентства.

Фестиваль пройдет в Красноярском театре оперы и балета с 3 февраля по 28 марта.

В течение двух месяцев в рамках "Парада звезд" на сцену театра выйдут около 30 певцов и дирижеров – звезд мировой оперной сцены из ведущих театров Италии, Франции, Финляндии, Бельгии, Австрии, Словакии, Сербии, Мексики, Литвы, Латвии и России.