Тайные страхи успешного писателя: "Селфи" с Хабенским выходит в прокат

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Анна Кочарова. На российские экраны выходит фильм "Селфи" режиссера Николая Хомерики. Главную роль в экранизации последнего романа Сергея Минаева сыграл Константин Хабенский.

В центре этой истории — популярный писатель и ведущий телевизионного шоу Владимир Богданов (Константин Хабенский). Днем он работает, ночи проводит в клубах с друзьями и никак не может дописать роман, хотя уже давно обещал сдать рукопись.

На самом деле Богданов переживает глубокий личностный кризис. На встречах с читателями его постоянно спрашивают: автобиографичны ли его книги? И он отвечает: да, именно так. Эта "матрешка" разбирается просто: рассказывая о фильме, писатель и автор сценария Сергей Минаев тоже говорил, что его персонаж, переживающий творческий, социальный и семейный кризис, получился очень автобиографичным.

Довольно быстро главный герой обнаруживает: в его жизни присутствует таинственный двойник. В один прекрасный вечер этот человек неожиданно выходит на связь через скайп. Тут нельзя не вспомнить о том, что мировая литература насчитывает, наверное, не один десяток романов о героях и их двойниках, о теряющихся собственных тенях и отражениях.

© Фото предоставлено "ООО Арт Пикчерс Студия" Кадр из фильма "Селфи" © Фото предоставлено "ООО Арт Пикчерс Студия" Кадр из фильма "Селфи"

Интрига с писателем Богдановым завязывается именно так — мистически и многообещающе. Но постепенно разворачивается в банальную историю о преследователе, который досконально изучил жизнь Богданова, поменял свой облик и даже голос.

Ему удается "украсть" жизнь главного героя, подменить его в телевизионном эфире, в отношениях с бывшей женой (Анна Михалкова) и даже в общении с лучшим другом (Федор Бондарчук). Но злодей, как это часто бывает, погорит на мелочах, и первой его рассекретит дочь Богданова. В финальном эпизоде главный герой как бы подводит черту подо всем произошедшим, философски рассуждая о жизни и о том, что же такое "селфи".

Запутанная и неоднозначная концовка все же не позволяет избежать некоторой прямолинейности и морализаторства. Но Константин Хабенский, воплотившийся здесь в двух совершенно противоположных героев, и делает фильм настоящим триллером.

© Фото предоставлено "ООО Арт Пикчерс Студия" Кадр из фильма "Селфи" © Фото предоставлено "ООО Арт Пикчерс Студия" Кадр из фильма "Селфи"

В этом клубке событий вроде бы нет места шуткам и юмору. Но определенную разрядку вносит сам Сергей Минаев, который неожиданно появляется на несколько минут в образе писателя-неудачника, продающего свои книги в электричках.

Особую атмосферу в "Селфи" создает оператор Владислав Опельянц. Вряд ли по этому фильму можно судить о будничной жизни столицы: модная Москва здесь скорее напоминает дорогие районы Нью-Йорка.

Жизнь, кажется, бурлит только по ночам и преимущественно в ночных клубах. Места обитания — современные небоскребы, подмосковная Барвиха, здания в стиле лофт и полупустые рестораны "для своих".

Но нельзя не заметить, как точны, выверены и красивы панорамные виды. Как пожар в жилище двойника Богданова тут же перекликается с вечерним пейзажем города, обагренного закатом.

© Фото предоставлено "ООО Арт Пикчерс Студия" Кадр из фильма "Селфи" © Фото предоставлено "ООО Арт Пикчерс Студия" Кадр из фильма "Селфи"

После невероятного успеха "Движения вверх" начинается прокат одного из самых ожидаемых отечественных фильмов года. "Селфи" — кино совершенно иного рода: без каких-то сложных спецэффектов, большого бюджета и амбициозной истории. Но не менее интересное.