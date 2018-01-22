"Движение вверх" четвертую неделю остается самым кассовым фильмом в России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спортивная драма "Движение вверх" четвертую неделю подряд стала самым кассовым фильмом российского проката, собрав за месяц более 2,3 миллиарда рублей.

На третьей неделе проката фильм стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Всего за месяц "Движение вверх" собрало более 2,3 миллиарда рублей и 347,1 миллиона рублей за последние выходные.

На втором месте оказалась новинка кинопроката — "Астрал-4: последний ключ", который заработал более 162 миллионов рублей. Третье место заняла картина "Приключения Паддингтона-2", вокруг которой на прошлой неделе возник спор между прокатчиком и Минкультуры — первый хотел выпустить фильм 18 января, а ведомство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. В итоге фильм все-таки вышел в прокат 20 января и собрал 84 миллиона рублей.

Четвертое место заняла сказочная драма Гильермо дель Торо "Форма воды". Фильм собрал 51,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров российский исторический боевик "Скиф" со сборами в 35,3 миллиона рублей.