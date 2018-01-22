"Движение вверх" четвертую неделю остается самым кассовым фильмом в России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спортивная драма "Движение вверх" четвертую неделю подряд стала самым кассовым фильмом российского проката, собрав за месяц более 2,3 миллиарда рублей.
На втором месте оказалась новинка кинопроката — "Астрал-4: последний ключ", который заработал более 162 миллионов рублей. Третье место заняла картина "Приключения Паддингтона-2", вокруг которой на прошлой неделе возник спор между прокатчиком и Минкультуры — первый хотел выпустить фильм 18 января, а ведомство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. В итоге фильм все-таки вышел в прокат 20 января и собрал 84 миллиона рублей.
Четвертое место заняла сказочная драма Гильермо дель Торо "Форма воды". Фильм собрал 51,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров российский исторический боевик "Скиф" со сборами в 35,3 миллиона рублей.