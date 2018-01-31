ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Даниил Трифонов, который недавно получил "Грэмми", уверен, что музыка – это нечто метафизическое, не подверженное какой-либо политической конъюнктуре, а российских классических исполнителей по-прежнему любят и ценят по всему миру, рассказал он в интервью РИА Новости.
"Публике, на самом деле, в любой стране все время интересно слушать российских музыкантов. И, конечно, у русской школы очень большая история. И огромное количество выдающихся исполнителей и композиторов и, в общем, деятелей искусства. Конечно, этим и объясняется очень большой интерес в любой стране мира (к нашим исполнителям). Классическая музыка – это одна из вершин в российском искусстве. Я все время чувствую очень большой интерес у публики по всему миру. И к музыкантам, и к композиторам (из России)", — сказал он.
"Музыка – это, в принципе, метафизическое", — ответил он на вопрос РИА Новости, означает ли это, что музыка вне времени и вне политики.
Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в минувшее воскресенье. Награду, считающуюся одной из самых престижных, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на награду могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом Transcendental. В этой категории, помимо российского пианиста, были представлены американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.
"Новость, что я получил "Грэмми", застала меня в самолете. У меня были концерты в Берлине. Я только приземлился в Нью-Йорке и вдруг получаю смски от моих близких с поздравлениями. Конечно, мне было очень приятно", — признался музыкант. "Для меня очень большая честь получить "Грэмми". Я уже был номинирован с несколькими альбомами. И вот теперь выиграл. Классическая музыка никогда не являлась мейнстримным жанром, и "Грэмми" — огромный стимул для развития, я очень благодарен моим родителям, моим педагогам – я учился у Татьяны Зеликман в Москве и Сергея Бабаяна в Кливленде. Конечно, без них эта победа могла бы не состояться", — добавил он.
Что касается новых высот, которые бы музыкант хотел достичь, он признался, что сам создает музыку. "На самом деле, в фортепианной музыке столько много всего написано, что есть огромный репертуар, который еще хочется освоить. Он неисчерпаем. И, тем не менее, помимо исполнительства мне была интересно и композиция. И вот, я сейчас работаю над рядом произведений – это "Квинтет", "Соната для двух фортепиано", "Двойной концерт". И, конечно, не так просто находить время в довольно бурном гастрольном графике. Но в будущем я стараюсь планировать сезоны в несколько ином ключе, чтобы именно позволить уделять больше времени на композицию", — сказал он.
Юбилейная церемония вручения наград американской Академии звукозаписи "Грэмми" проходила в этом году в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
На церемонии Элтон Джон, который недавно объявил об окончании гастрольной деятельности, выступил в дуэте с Майли Сайрус.
Немецкая модель Хейди Клум на 60-й церемонии "Грэмми" проявилась в полупрозрачном платье от Ashi Couture.
Бруно Марс получил шесть статуэток "Грэмми", в том числе, за лучший альбом, лучшую запись и лучшую песню года.
На красной ковровой дорожке церемонии звезды позировали фотографам с белыми розами в руках - "символом надежды, мира, сочувствия и протеста" - в знак поддержки движения Timeʼs Up, созданного для защиты жертв сексуальных домогательств и дискриминации.
Майкл Паркс, Дженнифер Лаура Томпсон, Рейчел Бэй Джонс и Кристолин Ллойд получили "Грэмми" за лучший музыкальный альбом, созданный на основе театрального мюзикла "Дорогой Эван Хансен").
Самая популярная песня 2017 года Despacito не получила ни одной статуэтки "Грэмми", хотя была номинирована в трех категориях: "Лучшее выступление поп-дуэта или группы", "Лучшая песня" и "Запись года". Однако это не помешало музыкантом весьма удачно выступить на церемонии.
Модель Коко Остин на 60-й церемонии "Грэмми".
Кендрик Ламар стал победителем в четырех номинациях, в том числе за лучший рэп-альбом и за лучшую рэп-композицию. Кроме того, клип на его песню Humble был признан лучшим музыкальным видео года.
Американская певица Лиза Лоб получила "Грэмми" за лучший альбом для детей Feel What U Feel.
Кубино-американская певица Камила Кабельо на 60-й церемонии "Грэмми" появилась в красном платье от Vivienne Westwood.
Стинг на церемонии исполнил свою легендарную песню Englishman In New York.
Американская певица Ашанти на 60-ю церемонию "Грэмми" пришла в "золотом" платье от ливанского дизайнера Эли Мади.
Популярный рэп-исполнитель Тайлер на "Грэмми" надел шапку-ушанку с изображением серпа и молота. Его диск Flower Boy номинировался на "Лучший рэп-альбом года", но приз не взял.
Лучшей песней года была названа композиция That’s what I like п
американского певца Бруно Марса.
Певица Джессика Андреа и музыкант Лоджик на 60-й церемонии "Грэмми".
Певица Рита Ора на 60-й церемонии "Грэмми".
Пинк на церемонии исполнила композицию Wild Hearts Can't Be Broken.
Американская группа Portugal. The Man получили "Грэмми" в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" за песню Feel It Still.
Рианна в дуэте с Кендриком Ламаром взяла "Грэмми" за лучшее рэп-выступление с песней LOYALTY.
Лучшим новым исполнителем по версии академии звукозаписи США стала канадская соул-исполнительница Алессия Кара.
Американская певица Кеша исполнила в сопровождении "Хора сопротивления и возрождения" композицию Praying.
Американский актер и певец Донни Уолберг и его жена, актриса и телеведущая Дженни Маккарти на 60-й церемонии "Грэмми".
Певица Джой Вилла пришла на церемонию в белом платье, на подоле которого был нарисован ребенок в утробе матери. В руках певица держала сумочку с надписью "Выбирайте жизнь".