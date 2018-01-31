ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Даниил Трифонов, который недавно получил "Грэмми", уверен, что музыка – это нечто метафизическое, не подверженное какой-либо политической конъюнктуре, а российских классических исполнителей по-прежнему любят и ценят по всему миру, рассказал он в интервью РИА Новости.

"Публике, на самом деле, в любой стране все время интересно слушать российских музыкантов. И, конечно, у русской школы очень большая история. И огромное количество выдающихся исполнителей и композиторов и, в общем, деятелей искусства. Конечно, этим и объясняется очень большой интерес в любой стране мира (к нашим исполнителям). Классическая музыка – это одна из вершин в российском искусстве. Я все время чувствую очень большой интерес у публики по всему миру. И к музыкантам, и к композиторам (из России)", — сказал он.

"Музыка – это, в принципе, метафизическое", — ответил он на вопрос РИА Новости, означает ли это, что музыка вне времени и вне политики.

Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в минувшее воскресенье. Награду, считающуюся одной из самых престижных, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на награду могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом Transcendental. В этой категории, помимо российского пианиста, были представлены американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.

"Новость, что я получил "Грэмми", застала меня в самолете. У меня были концерты в Берлине. Я только приземлился в Нью-Йорке и вдруг получаю смски от моих близких с поздравлениями. Конечно, мне было очень приятно", — признался музыкант. "Для меня очень большая честь получить "Грэмми". Я уже был номинирован с несколькими альбомами. И вот теперь выиграл. Классическая музыка никогда не являлась мейнстримным жанром, и "Грэмми" — огромный стимул для развития, я очень благодарен моим родителям, моим педагогам – я учился у Татьяны Зеликман в Москве и Сергея Бабаяна в Кливленде. Конечно, без них эта победа могла бы не состояться", — добавил он.

Что касается новых высот, которые бы музыкант хотел достичь, он признался, что сам создает музыку. "На самом деле, в фортепианной музыке столько много всего написано, что есть огромный репертуар, который еще хочется освоить. Он неисчерпаем. И, тем не менее, помимо исполнительства мне была интересно и композиция. И вот, я сейчас работаю над рядом произведений – это "Квинтет", "Соната для двух фортепиано", "Двойной концерт". И, конечно, не так просто находить время в довольно бурном гастрольном графике. Но в будущем я стараюсь планировать сезоны в несколько ином ключе, чтобы именно позволить уделять больше времени на композицию", — сказал он.