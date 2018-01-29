Мацуев выступит с Большим симфоническим оркестром в БЗК в Москве

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Известный пианист Денис Мацуев 2 февраля выступит с Большим симфоническим оркестром (БСО) под управлением Владимира Федосеева в Большом зале Московской консерватории (БЗК), сообщили в пресс-службе БСО.

БСО под управлением маэстро Владимира Федосеева с большим успехом исполнял музыку Бетховена в родном для композитора городе Бонне, а также в Вене, став первым русским оркестром, который постоянно приглашается в Золотой зал венского Музикферайна. В 2004 году в Москве был проведен цикл концертов "Бетховен… и Бетховен", в программы которого вошли все крупные произведения композитора.

Новый бетховенский цикл БСО проходит в Большом зале Московской консерватории в концертном сезоне 2017/18 годов и включает исполнение фортепианных концертов композитора в интерпретации ведущих пианистов.

В октябре были исполнены Второй фортепианный концерт (солист Владимир Овчинников) и Восьмая симфония Бетховена. В начале декабря прозвучал Третий фортепианный концерт (солист Вадим Руденко) и Четвертая симфония.

БСО под управлением Федосеева и пианист Денис Мацуев 2 февраля исполнят Третий фортепианный концерт и Седьмую симфонию, говорится в сообщении.

"Огромное счастье быть знакомым с легендарным маэстро — Владимиром Ивановичем Федосеевым, последним из могикан нашей великой русской дирижерской школы", — сказал Мацуев, которого цитирует пресс-служба.

По словам музыканта, уровень профессионализма БСО, который более 40 лет возглавляет Федосеев, высочайший.

"Это уже признанный бренд мирового уровня со своей философией и культурой. С нетерпением жду совместного концерта", — добавил Мацуев.

В марте бетховенский цикл продолжит выступление Бориса Березовского с БСО под управлением Федосеева. Музыканты исполнят Первый фортепианный концерт и Первую симфонию. Завершит цикл пианист Андрей Коробейников, который вместе с БСО и Владимиром Федосеевым исполнит Четвертый фортепианный концерт Бетховена. Также в программе концерта, который состоится 17 мая, прозвучит Третья симфония композитора.