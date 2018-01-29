"Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" стал лидером российского проката

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Третья часть подростковой франшизы "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" по итогам выходных превзошла по сборам российскую спортивную драму "Движение вверх", которая продержалась на первой строчке месяц, и стала лидером российского проката, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Картина собрала по итогам первых выходных проката 245,8 миллиона рублей. Третья часть завершает молодежную антиутопию Уэса Болла. В финале саги Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт. В картине снялись Дилан О"Брайен, Кая Скоделарио, Томас Броди-Сангстер, Роса Саласар, Ли Ки Хон, Декстер Дарден, Кэтрин МакНамара.

"Движение вверх" переместилось на вторую строчку в рейтинге, собрав за выходные 216 миллионов рублей и за пять недель проката 2,7 миллиарда рублей. На третьем месте оказалась российская комедия "Zомбоящик" c резидентами Comedy club в главных ролях. Фильм заработал за выходные 114 миллионов рублей.

Четвертую строку занимает фильм о медвежонке "Приключения Паддингтона-2", который собрал в выходные 102 миллиона рублей, а за две недели проката 212 миллионов рублей. Замыкает пятерку лидеров картина "Астрал-4: Последний ключ", которая заработала 62,3 миллиона рублей за выходные и 362,6 миллиона рублей за две недели проката.