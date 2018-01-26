В Мариинском театре пройдет серия концертов ко Дню снятия блокады

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Серия концертов и спектаклей пройдет в Мариинском театре ко дню снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба театра.

Выступления пройдут 26 и 27 января, в рамках программы — опера "Дневник Анны Франк", "А зори здесь тихие", два балета на музыку Дмитрия Шостаковича, а также выставка "Забытые жертвы".

В рамках культурно-просветительского проекта "Мариинский NEXT" в концертном зале "Мариинки" 26 января состоится показ оперы Григория Фрида "Дневник Анны Франк" в постановке Мстислава Пентковского.

В этот же день в фойе концертного зала состоится открытие историко-документальной выставки "Забытые жертвы". В центре экспозиции события, происходившие в Змиевской балке Ростова-на-Дону, судьбы угнанных в Германию жителей города, советских военнопленных и пациентов местной психиатрической больницы в годы оккупации. Выставка подготовлена российским центром "Холокост".

В программе, которая пройдет 27 января, прозвучит опера Кирилла Молчанова "А зори здесь тихие" в концертном исполнении. В главных партиях — солисты Академии молодых оперных певцов "Мариинки". Также в этот день на исторической сцене Мариинского театра будут представлены одноактные балеты на музыку Дмитрия Шостаковича: "Ленинградская симфония" Игоря Бельского и "Барыня и хулиган" Константина Боярского.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.