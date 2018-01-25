Людмилу Сенчину похоронят в Петербурге на Смоленском кладбище

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Народная артистка Людмила Сенчина завещала похоронить себя на Смоленском кладбище в Петербурге, траурная церемония может пройти в воскресенье, сообщил РИА Новости генеральный директор Театра музыкальной комедии (ТЮЗ) Юрий Шварцкопф, где Сенчина работала солисткой в молодости.

Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни.

"Людмила Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище. Траурная церемония в процессе согласования. Предположительно, церемония пройдет в воскресенье, утром состоится прощание в ТЮЗ, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня", — сказал собеседник агентства.

По словам Шварцкопфа, голос Сенчиной был уникальным дарованием. "Она была неповторима на эстраде, далека от гламурного мира, близка к публике, которая ее любила. В ней горел удивительно чистый свет", — сказал он.

Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы.