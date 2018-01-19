В Петербурге пройдет выставка картин Бориса Гребенщикова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Выставка картин известного российского музыканта, лидера рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова откроется 26 января в Музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в сообщении музея, в экспозицию "Азбука Лунного Света" войдут картины маслом на холсте и рисунки, созданные Гребенщиковым за последние годы.

"Его картины рождены от творческого изобилия плодов земных, которые может приносить доброе дерево таланта Гребенщикова. Он достаточно образован, чтобы позволить себе быть непохожим на современных живописцев. Он не пытается конкурировать в мастерстве с фотографами. Это не современное искусство в смысле contemporary art, это искусство без времени и места. Оно над временем, и природа его — из платоновского мира идей. Природа его песен — оттуда же. Они не устаревают десятилетиями", — отметила куратор выставки Инна Гринчель, слова которой приводятся в сообщении.

В четверг, 25 января, состоится вернисаж выставочного проекта, на котором Гребенщиков выступит с небольшим концертом.

Выставка работ Гребенщикова "Азбука Лунного Света" продлится до 19 февраля.