В Петербурге пройдет выставка картин Бориса Гребенщикова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Выставка картин известного российского музыканта, лидера рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова откроется 26 января в Музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге.
"Его картины рождены от творческого изобилия плодов земных, которые может приносить доброе дерево таланта Гребенщикова. Он достаточно образован, чтобы позволить себе быть непохожим на современных живописцев. Он не пытается конкурировать в мастерстве с фотографами. Это не современное искусство в смысле contemporary art, это искусство без времени и места. Оно над временем, и природа его — из платоновского мира идей. Природа его песен — оттуда же. Они не устаревают десятилетиями", — отметила куратор выставки Инна Гринчель, слова которой приводятся в сообщении.
В четверг, 25 января, состоится вернисаж выставочного проекта, на котором Гребенщиков выступит с небольшим концертом.
Выставка работ Гребенщикова "Азбука Лунного Света" продлится до 19 февраля.