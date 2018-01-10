РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Умер Михаил Державин

Сюжет:
Умер Михаил Державин (20)
14:5810.01.2018
152660
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦветы в фойе Московского академического театра сатиры в память об актере Михаиле Державине. 10 января 2018Цветы в фойе Московского академического театра сатиры в память об актере Михаиле Державине. 10 января 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Он скончался "после продолжительной тяжелой болезни", сообщил источник РИА Новости.

Актер Михаил Державин. Архив
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Биография Михаила Державина
Прощание с народным артистом России состоится в понедельник в Театре сатиры в 11.00, с 12.00 начнется гражданская панихида.

По просьбе родственников и ходатайству руководства театра его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Там же похоронен отец артиста — некогда ведущий актер Вахтанговского театра Михаил Степанович Державин (1903 — 1951).

Увековечение памяти

В Мосгордуме отметили, что в столице могут увековечить память Державина, если поступят такие заявки.

По словам главы комиссии по культуре Мосгордумы Евгения Герасимова, "артист достоин, чтобы память о нем сохранилась".

"Конечно, как поклонники, поклонницы, так и театралы, особенно вахтанговцы, щукинцы, я уверен, будут рады тому, чтобы на доме, где он жил, была табличка", — добавил он.

Светлый и солнечный человек

Известные российские актеры и политики поделились своими воспоминаниями о Державине.

Старейшая актриса Театра Сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева назвала Михаила Державина очень светлым, добрым, солнечным человеком.

"Я проработала с Михаил Михайловичем долгое время и кроме радости от его обаяния и доброты ничего не испытывала. Спасибо ему за это, спасибо ему за то, как он радовал публику", — отметила она.

Как рассказала народная артистка России Наталья Селезнева, Державин "обладал потрясающим юмором, очень солнечным".

"Вся жизнь прошла вместе с Михал Михалычем. С момента его прихода в театр мы были настоящими друзьями, очень близкими. Я могла рассказать ему все, поделиться с ним. Мы понимали, чувствовали друг друга", — сказала она РИА Новости.

Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме Трое в лодке, не считая собаки (1979)
© Киностудия "Ленфильм", 1979
Пан Ведущий и Неизвестный актер: цитаты любимых героев Михаила Державина
По ее словам, это был несравненный человек. "Он мог разрядить любую обстановку. Когда мы снимали "Кабачок" (программа "Кабачок 13 стульев". — Прим. ред.) и днем, и ночью, и нервы у всех были на пределе, только Михал Михалыч мог своей шуткой, улыбкой снять это напряжение. Державин был очень талантливым и органичным артистом", — добавила Селезнева.

Она отметила, что актер страдал от тяжелого недуга, и ему никак нельзя было помочь.

В свою очередь, актриса Театра сатиры, народная артистка России Алена Яковлева назвала Державина светлым, позитивным, очень добрым, открытым, мягким человеком, у которого не было и тени негатива ни к людям, ни к профессии.

"Такое солнце всегда приходило, мы всегда принимали его очень радостно. У него было прекрасное чувство юмора, про него можно рассказывать множество смешных историй, и вообще о нем можно очень много вспоминать и говорить", — сказала она.

Актриса отметила не только его профессиональные качества, но и личные.

"Я никогда не слышала, чтобы он скандалил. Он мог немножко как-то вспылить, но это все было совершенно не зло и не обидно", — добавила Яковлева.

С таким же теплом о Державине отзывается и народный артист России Валентин Гафт. Он отметил, что актер мог украсить любую компанию, приносил радость в жизнь и был прекрасным драматическим исполнителем.

Он вспомнил творческий союз Державина и Александра Ширвиндта, отметив, что они всегда чувствовали время, "у них никогда не было пошлости".

"Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Это были люди, Михаил Михайлович Державин, которые не падали духом и были очень добрыми", — отметил артист, добавив, что его будут помнить за то многое, что он сделал в театре и кино.

Баловень судьбы и настоящий артист

Как отметил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Державин был баловнем судьбы, прожил замечательную творческую жизнь, а самые простые роли он делал звездными.

Актер Михаил Державин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мединский отметил неповторимое чувство юмора и редкое обаяние Державина
Он рассказал, что всенародная слава пришла к Державину, как к пану Ведущему из "Кабачка 13 стульев", причем к "неудовольствию худрука Театра сатиры Валентина Плучека".

"При этом мы всегда знали, что Михаил Михайлович — настоящий артист. Необычайно органичный, глубокий, очень искренний, способный к решению самых разных творческих задач. Он был всенародным любимцем и самые простые роли он делал звездными и потому весь народ распевал "И когда на море качка" (из фильма "Моя морячка" — ред.), вспоминая его якобы простоватый вид, за которым скрывался большой артист. Его уход его очень горек для всех, кто любил его как актера и как человека", — добавил Швыдкой.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму Московскому академическому театру сатиры. В ней она подчеркнула высочайшее мастерство Державина.

Более полувека Михаил Державин провел на сцене столичного Театра сатиры, сыграл множество самых разных ролей. Его фильмография исчисляется десятками работ, искренне любимых зрителями, отметила Матвиенко.

"Все, кому посчастливилось работать вместе с Михаилом Михайловичем, запомнят его как яркого, талантливого, глубокого человека, преданного своему делу", — сказала она.

Сенатор выразила искренние соболезнования родным и близким Михаила Державина.

Об артисте

Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере Любимый МихМих! Тебе 80! в Театре сатиры
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Маэстро импровизации. Лучшие роли и выступления Михаила Державина
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье ему приходилось подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.

В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В 1969 году он перешел в Театр Сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.

В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", где сыграл гимназиста Женьку.

Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.

Получил несколько государственных наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

Неподражаемый МихМих: каким мы запомним Михаила Державина
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМихаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Свой актерский талант он унаследовал от отца, который был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Следуя по его стопам, Михаил в 1954 году поступил в Щукинское театральное училище, после окончания которого его приняли в Московский театр имени Ленинского комсомола. На фото: Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Свой актерский талант он унаследовал от отца, который был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Следуя по его стопам, Михаил в 1954 году поступил в Щукинское театральное училище, после окончания которого его приняли в Московский театр имени Ленинского комсомола. На фото: Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1967 году Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом. А с 1967 года служил в Московском академическом театре Сатиры. На фото: Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".Михаил Державин в фильме Лебедев против Лебедева
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В 1967 году Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом. А с 1967 года служил в Московском академическом театре Сатиры. На фото: Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВ 1989 году Державин был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Кроме того, был награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней, орденом Почета (2017). На фото: Михаил Державин на приеме после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.Дмитрий Медведев и артист Московского академического театра сатиры Михаил Державин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
В 1989 году Державин был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Кроме того, был награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней, орденом Почета (2017). На фото: Михаил Державин на приеме после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкШирокая известность к Державину пришла благодаря роли пана Ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". На фото: Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин на съемках телевизионной передачи "Кабачок 13 стульев".Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин в роли ведущего на съемках телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев»
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Широкая известность к Державину пришла благодаря роли пана Ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". На фото: Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин на съемках телевизионной передачи "Кабачок 13 стульев".
© Киностудия "Ленфильм", 1979В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме Трое в лодке, не считая собаки (1979)
© Киностудия "Ленфильм", 1979
В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкВ Театре сатиры Державин играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев — Несчастливцев", "Андрюша" и многих других. На фото: Михаил Державин и Татьяна Васильева играют сцену из спектакля "Тартюф, или Обманщик" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в Московском театре сатиры.Актер Михаил Михайлович Державин и заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в фотобанк
В Театре сатиры Державин играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев — Несчастливцев", "Андрюша" и многих других. На фото: Михаил Державин и Татьяна Васильева играют сцену из спектакля "Тартюф, или Обманщик" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в Московском театре сатиры.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ текущем репертуаре Театра сатиры артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль". На фото: сцена из спектакля "Таланты и поклонники". Михаил Державин играет помощника режиссера Мартына Прокофьича Нарокова, а Вера Васильева — мать Александры Негиной Домну Пантелеевну.Помощник режиссера Мартын Прокофьич Нароков (народный артист России Михаил Державин) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева). Спектакль Таланты и поклонники
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В текущем репертуаре Театра сатиры артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль". На фото: сцена из спектакля "Таланты и поклонники". Михаил Державин играет помощника режиссера Мартына Прокофьича Нарокова, а Вера Васильева — мать Александры Негиной Домну Пантелеевну.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкХудожественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и Михаил Державин на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова.Художественный руководитель МХТ имени Чехова и Табакерки Олег Табаков и актер Михаил Державин (слева направо) на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и Михаил Державин на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАктер Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере Любимый МихМих! Тебе 80! в Театре сатиры
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАртист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария.
На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Артист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария.
На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".
/
Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Сергей Бруньковский
Все мы смертны. Искрение соболезнования близким и родным Михаила Михалыча! Много интересных и светлых ролей в театре и кино он сыграл. Ушел человек эпоха. Вечная память!
15:08
10.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена