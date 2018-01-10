Умер Михаил Державин

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Он скончался "после продолжительной тяжелой болезни", сообщил источник РИА Новости.

Прощание с народным артистом России состоится в понедельник в Театре сатиры в 11.00, с 12.00 начнется гражданская панихида.

По просьбе родственников и ходатайству руководства театра его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Там же похоронен отец артиста — некогда ведущий актер Вахтанговского театра Михаил Степанович Державин (1903 — 1951).

Увековечение памяти

В Мосгордуме отметили, что в столице могут увековечить память Державина, если поступят такие заявки.

По словам главы комиссии по культуре Мосгордумы Евгения Герасимова, "артист достоин, чтобы память о нем сохранилась".

"Конечно, как поклонники, поклонницы, так и театралы, особенно вахтанговцы, щукинцы, я уверен, будут рады тому, чтобы на доме, где он жил, была табличка", — добавил он.

Светлый и солнечный человек

Известные российские актеры и политики поделились своими воспоминаниями о Державине.

Старейшая актриса Театра Сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева назвала Михаила Державина очень светлым, добрым, солнечным человеком.

"Я проработала с Михаил Михайловичем долгое время и кроме радости от его обаяния и доброты ничего не испытывала. Спасибо ему за это, спасибо ему за то, как он радовал публику", — отметила она.

Как рассказала народная артистка России Наталья Селезнева, Державин "обладал потрясающим юмором, очень солнечным".

"Вся жизнь прошла вместе с Михал Михалычем. С момента его прихода в театр мы были настоящими друзьями, очень близкими. Я могла рассказать ему все, поделиться с ним. Мы понимали, чувствовали друг друга", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, это был несравненный человек. "Он мог разрядить любую обстановку. Когда мы снимали "Кабачок" (программа "Кабачок 13 стульев". — Прим. ред.) и днем, и ночью, и нервы у всех были на пределе, только Михал Михалыч мог своей шуткой, улыбкой снять это напряжение. Державин был очень талантливым и органичным артистом", — добавила Селезнева.

Она отметила, что актер страдал от тяжелого недуга, и ему никак нельзя было помочь.

В свою очередь, актриса Театра сатиры, народная артистка России Алена Яковлева назвала Державина светлым, позитивным, очень добрым, открытым, мягким человеком, у которого не было и тени негатива ни к людям, ни к профессии.

"Такое солнце всегда приходило, мы всегда принимали его очень радостно. У него было прекрасное чувство юмора, про него можно рассказывать множество смешных историй, и вообще о нем можно очень много вспоминать и говорить", — сказала она.

Актриса отметила не только его профессиональные качества, но и личные.

"Я никогда не слышала, чтобы он скандалил. Он мог немножко как-то вспылить, но это все было совершенно не зло и не обидно", — добавила Яковлева.

С таким же теплом о Державине отзывается и народный артист России Валентин Гафт. Он отметил, что актер мог украсить любую компанию, приносил радость в жизнь и был прекрасным драматическим исполнителем.

Он вспомнил творческий союз Державина и Александра Ширвиндта, отметив, что они всегда чувствовали время, "у них никогда не было пошлости".

"Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Это были люди, Михаил Михайлович Державин, которые не падали духом и были очень добрыми", — отметил артист, добавив, что его будут помнить за то многое, что он сделал в театре и кино.

Баловень судьбы и настоящий артист

Как отметил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Державин был баловнем судьбы, прожил замечательную творческую жизнь, а самые простые роли он делал звездными.

Он рассказал, что всенародная слава пришла к Державину, как к пану Ведущему из "Кабачка 13 стульев", причем к "неудовольствию худрука Театра сатиры Валентина Плучека".

"При этом мы всегда знали, что Михаил Михайлович — настоящий артист. Необычайно органичный, глубокий, очень искренний, способный к решению самых разных творческих задач. Он был всенародным любимцем и самые простые роли он делал звездными и потому весь народ распевал "И когда на море качка" (из фильма "Моя морячка" — ред.), вспоминая его якобы простоватый вид, за которым скрывался большой артист. Его уход его очень горек для всех, кто любил его как актера и как человека", — добавил Швыдкой.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму Московскому академическому театру сатиры. В ней она подчеркнула высочайшее мастерство Державина.

Более полувека Михаил Державин провел на сцене столичного Театра сатиры, сыграл множество самых разных ролей. Его фильмография исчисляется десятками работ, искренне любимых зрителями, отметила Матвиенко.

"Все, кому посчастливилось работать вместе с Михаилом Михайловичем, запомнят его как яркого, талантливого, глубокого человека, преданного своему делу", — сказала она.

Сенатор выразила искренние соболезнования родным и близким Михаила Державина.

Об артисте

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье ему приходилось подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.

В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В 1969 году он перешел в Театр Сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.

В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", где сыграл гимназиста Женьку.

Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.

Получил несколько государственных наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.