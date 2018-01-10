Прощание с Михаилом Державиным состоится 15 января

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным состоится в понедельник в Театре сатиры с 11.00, сообщили РИА Новости в театре.

Народный артист России Михаил Державин ушел из жизни в среду, 10 января, после тяжелой продолжительной болезни.

"Прощание с народным артистом Михаилом Державиным состоится в понедельник, 15 января, с 11.00 часов, с 12.00 начнется гражданская панихида. Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище", — сказал представитель театра.

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