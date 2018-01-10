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Культура

Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Сюжет:
Умер Михаил Державин (18)
13:0510.01.2018
(обновлено: 13:10 10.01.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦветы в фойе Московского академического театра сатиры в память об актере Михаиле Державине. 10 января 2018Цветы в фойе Московского академического театра сатиры в память об актере Михаиле Державине. 10 января 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Артиста Михаила Державина захоронят на Новодевичьем кладбище по просьбе родственников и ходатайству руководства Театра сатиры, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Актриса Наталья Селезнева. Архивное фото
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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"Это был несравненный человек": Селезнева рассказала о дружбе с Державиным

Народный артист России Михаил Державин ушел из жизни в среду, 10 января, после тяжелой и продолжительной болезни.

"По просьбе родственников, а также ходатайству руководства Театра сатиры принято решение о захоронении Михаила Державина на Новодевичьем кладбище", — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Неподражаемый МихМих: каким мы запомним Михаила Державина
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМихаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Свой актерский талант он унаследовал от отца, который был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Следуя по его стопам, Михаил в 1954 году поступил в Щукинское театральное училище, после окончания которого его приняли в Московский театр имени Ленинского комсомола. На фото: Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Свой актерский талант он унаследовал от отца, который был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Следуя по его стопам, Михаил в 1954 году поступил в Щукинское театральное училище, после окончания которого его приняли в Московский театр имени Ленинского комсомола. На фото: Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1967 году Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом. А с 1967 года служил в Московском академическом театре Сатиры. На фото: Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".Михаил Державин в фильме Лебедев против Лебедева
© РИА Новости
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В 1967 году Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом. А с 1967 года служил в Московском академическом театре Сатиры. На фото: Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкВ 1989 году артист был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Кроме того, был награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней, орденом Почета (2017). На фото: Михаил Державин на приеме после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.Дмитрий Медведев и артист Московского академического театра сатиры Михаил Державин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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В 1989 году артист был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Кроме того, был награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней, орденом Почета (2017). На фото: Михаил Державин на приеме после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкШирокая известность к Державину пришла благодаря роли пана Ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". На фото: Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин на съемках телевизионной передачи "Кабачок 13 стульев".Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин в роли ведущего на съемках телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев»
© РИА Новости / Галина Кмит
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Широкая известность к Державину пришла благодаря роли пана Ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". На фото: Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин на съемках телевизионной передачи "Кабачок 13 стульев".
© Киностудия "Ленфильм", 1979В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме Трое в лодке, не считая собаки (1979)
© Киностудия "Ленфильм", 1979
В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкВ Театре сатиры Державин играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев — Несчастливцев", "Андрюша" и многих других. На фото: Михаил Державин и Татьяна Васильева играют сцену из спектакля "Тартюф, или Обманщик" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в Московском театре сатиры.Актер Михаил Михайлович Державин и заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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В Театре сатиры Державин играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев — Несчастливцев", "Андрюша" и многих других. На фото: Михаил Державин и Татьяна Васильева играют сцену из спектакля "Тартюф, или Обманщик" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в Московском театре сатиры.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ текущем репертуаре Театра сатиры артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль". На фото: сцена из спектакля "Таланты и поклонники". Михаил Державин играет помощника режиссера Мартына Прокофьича Нарокова, а Вера Васильева — мать Александры Негиной Домну Пантелеевну.Помощник режиссера Мартын Прокофьич Нароков (народный артист России Михаил Державин) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева). Спектакль Таланты и поклонники
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В текущем репертуаре Театра сатиры артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль". На фото: сцена из спектакля "Таланты и поклонники". Михаил Державин играет помощника режиссера Мартына Прокофьича Нарокова, а Вера Васильева — мать Александры Негиной Домну Пантелеевну.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкХудожественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и Михаил Державин на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова.Художественный руководитель МХТ имени Чехова и Табакерки Олег Табаков и актер Михаил Державин (слева направо) на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и Михаил Державин на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАктер Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере Любимый МихМих! Тебе 80! в Театре сатиры
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актер Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАртист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария.
На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Артист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария.
На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".
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Культура
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Ф. Быченков
За какие заслуги? Как бывшего зятя маршала Буденного?
13:13
10.01.2018
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