Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Свой актерский талант он унаследовал от отца, который был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Следуя по его стопам, Михаил в 1954 году поступил в Щукинское театральное училище, после окончания которого его приняли в Московский театр имени Ленинского комсомола. На фото: Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
В 1967 году Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом. А с 1967 года служил в Московском академическом театре Сатиры. На фото: Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".
В 1989 году артист был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Кроме того, был награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней, орденом Почета (2017). На фото: Михаил Державин на приеме после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Широкая известность к Державину пришла благодаря роли пана Ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". На фото: Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин на съемках телевизионной передачи "Кабачок 13 стульев".
В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
В Театре сатиры Державин играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев — Несчастливцев", "Андрюша" и многих других. На фото: Михаил Державин и Татьяна Васильева играют сцену из спектакля "Тартюф, или Обманщик" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в Московском театре сатиры.
В текущем репертуаре Театра сатиры артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль". На фото: сцена из спектакля "Таланты и поклонники". Михаил Державин играет помощника режиссера Мартына Прокофьича Нарокова, а Вера Васильева — мать Александры Негиной Домну Пантелеевну.
Артист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария. На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.