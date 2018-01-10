Швыдкой назвал Державина всенародным любимцем и актером большого таланта

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Ушедший из жизни актер Михаил Державин был баловнем судьбы, всенародным любимцем, самые простые роли он делал звездными и прожил замечательную творческую жизнь, рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Державин скончался в среду после продолжительной тяжелой болезни на 82-году жизни. С 1967 года он был актером Московского академического театра сатиры. С 1967 г. по 1980 г. выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (1985) и "Хочу знать!" (2013). Также широко известен как киноактер.

"О Михаиле Михайловиче Державине невозможно говорить в прошедшем времени, он был баловнем судьбы, а баловни судьбы не должны умирать. Он прожил замечательную творческую жизнь, хотя как всякий актер считал, что у него есть несыгранные роли. Но жизнь его была по настоящему наполненной и счастливой – и в театре Ленинского комсомола, и в Театре сатиры, где он прослужил большую часть своей жизни", — сказал Швыдкой РИА Новости.

Он отметил, что всенародная слава пришла к Державину, как к пану Ведущему из "Кабачка 13 стульев", причем к "неудовольствию худрука Театра сатиры Валентина Плучека".

"При этом мы всегда знали, что Михаил Михайлович – настоящий артист. Необычайно органичный, глубокий, очень искренний, способный к решению самых разных творческих задач. Он был всенародным любимцем и самые простые роли он делал звездными и потому весь народ распевал "И когда на море качка" (из фильма "Моя морячка" – ред.), вспоминая его якобы простоватый вид, за которым скрывался большой артист. Его уход его очень горек для всех, кто любил его как актера и как человека", — добавил Швыдкой.

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