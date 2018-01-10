Маэстро импровизации. Лучшие роли и выступления Михаила Державина

Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере Любимый МихМих! Тебе 80! в Театре сатиры

Актёр Михаил Державин на своём юбилейном вечере Любимый МихМих! Тебе 80! в Театре сатиры

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Десятого января стало известно о смерти Михаила Державина — старейшего ведущего актера Театра сатиры и народного артиста России. За свою жизнь он сыграл в десятках спектаклей в Московском театре имени Ленинского комсомола и Театре сатиры и почти тридцати кинофильмах.

Он выступал с юмористическими сценками на эстраде, снимался в телевизионных передачах и телеспектаклях и озвучивал мультфильмы. Редакция ria.ru предлагает вспомнить самые известные роли актера.

Джордж в фильме "Трое в лодке, не считая собаки"

В телефильме Наума Бирмана по мотивам одноименной повести Джерома Клапки Джерома актер сыграл одного из приятелей, решивших отправиться в путешествие на лодке по Темзе.

Отдыхающий Михаил Михалыч Гудков в фильме "Моя морячка"

В фильме Анатолия Эйрамджана актер сыграл отдыхающего на курорте туриста, который участвует в конкурсе талантов и раз за разом исполняет свою любимую песню.

Дядя Миша в фильме "Жених из Майами"

В фильме Анатолия Эйрамджана об эмигранте, который ищет себе в России жену, актер играет дядю главного героя.

Пан Ведущий в телепередаче "Кабачок "13 стульев"

Юмористическая передача стала самым продолжительным телесериалом СССР, а Державин играл в ней на протяжении целых 13 лет.

Юмористическая сценка "Неизвестный артист" в паре с Александром Ширвиндтом

Пародия на Анатолия Кашпировского и Алана Чумака в паре с Александром Ширвиндтом

Державин и Ширвиндт дружили с самого детства. Вместе они не только сыграли в ряде фильмов и телепередач, но и создали один из самых ярких творческих тандемов в СССР.

Юмористическая сценка "Суфлер" с участием Спартака Мишулина и Георгия Менглета

Сцена из оперетты "Баядера" в паре с Татьяной Шмыгой

Выступление на бенефисе Ефима Шифрина в парке с Александром Ширвиндтом