"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на премию BAFTA

ЛОНДОН, 9 янв – РИА Новости, Мария Табак. Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию Британской киноакадемии BAFTA в категории "Лучший фильм не на английском языке", рекорд по числу номинаций — у фильма Гильермо дель Торо "Форма воды".

Номинанты на премию, вручение которой состоится 18 февраля в Королевском Альберт-Холле, были объявлены киноакадемией рано утром во вторник.

Картина Звягинцева "Нелюбовь" завоевала три награды на недавно прошедшей Неделе российского кино в Британии, в том числе главный приз фестиваля — "Золотого единорога".

С фильмом Звягинцева поборются французский триллер "Она" режиссера Пола Верховена, камбоджийско-американский фильм Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", южнокорейский фильм "Служанка" (режиссер Пак Чхан-ук) и иранский фильм "Коммивояжер" (режиссер Асгар Фархади).

"Форма воды", жанр которой можно определить как мелодрама-фэнтези, претендует на награды в 12 номинациях, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий". Актрисы Салли Хокинс и Октавия Спенсер заявлены в номинациях как "Лучшая актриса в главной роли" и "Лучшая актриса в роли второго плана" соответственно.

В номинации "Лучший фильм" с "Формой воды" конкурируют драма "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, исторические драмы "Темные времена" Джо Райта с Гари Олдманом в роли Уинстона Черчилля и "Дюнкерк" Кристофера Нолана, криминальная драма "Три билборда на улице Эббинга, Миссури" Мартина Макдона.

"Темные времена" и "Три билборда на улице Эббинга, Миссури" получили по девять номинаций BAFTA.

Дэниел Дэй-Льюис, Гари Олдман, Аннетт Бенинг, Кристин Скотт-Томас, Хью Грант, Вуди Харрельсон значатся в числе претендентов в актерских номинациях. На премию в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" претендует Кристофер Пламмер, в рекордные сроки снявшийся в фильме "Все деньги мира" в роли, первоначально сыгранной Кевином Спейси. Режиссер картины Ридли Скотт после сексуального скандала, разразившегося вокруг Спейси, решил не рисковать и переснять все сцены с участием актера.

В этом году сменится ведущий церемонии вручения премии: писатель и актер Стивен Фрай, остававшийся ведущим на протяжении 12 лет, недавно заявил, что "пришло время дать другим возможность поднять BAFTA на новый уровень". В этом году вести церемонию будет звезда сериала "Красиво жить не запретишь", актриса и режиссер Джоанна Ламли.