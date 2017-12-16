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Культура

"Сереженьке желаю сил на корпоративы": как поссорились Шнуров и Шевчук

08:0016.12.2017
(обновлено: 08:10 16.12.2017)
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© Коллаж РИА НовостиСергей Шнуров и Юрий ШевчукСергей Шнуров и Юрий Шевчук
© Коллаж РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. Вот уже неделю весь Рунет бурлит, смакуя детали ссоры ветерана отечественной рок-сцены Юрия Шевчука и его эпатажного коллеги по цеху — Сергея Шнурова. Колкостями лидеры групп "ДДТ" и "Ленинград" обмениваются в соцсетях и интервью. Это далеко не первый подобный эпизод в сложных отношениях музыкантов. РИА Новости разбиралось, что не поделили две звезды русского рока.

"Никакая не звезда"

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук

В конце ноября Сергей Шнуров опубликовал видео в инстаграме, в котором высказался о творчестве "ДДТ" и упрекнул Юрия Шевчука в привычке поучать окружающих.

"ДДТ" — это, на мой взгляд, вообще какое-то уродское направление в истории музыки, во всей человеческой. Я просто очень не люблю людей, которые начинают учить. Шевчук стал абсолютно таким: "Это нужно так, это нужно этак…" Дядя Юра, у тебя что, четыре руки? …Ты Иисус Христос? Что мы тут должны и кому? Если тебе кажется, что так лучше, ну, делай сам", — заявил Шнуров, обильно сдобрив пассаж нецензурной лексикой.

Юрий Шевчук, который не ведет аккаунты в соцсетях и проповедует довольно закрытый, отшельнический образ жизни, поначалу никак не отреагировал на выпад. Спустя две недели в интервью для видеоблога журналиста Юрия Дудя рокер признался, что видел ролик Шнурова, но не принял это близко к сердцу, так как относится к себе иронично и вообще "никакая не звезда".

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров

Тем не менее Шевчук довольно подробно рассказал о своем отношении к Сергею Шнурову и популярности его группы. На вопрос, не вызывает ли у него досады тот факт, что сегодня "Ленинград" — главный рок-коллектив страны, лидер "ДДТ" ответил:

"Мне они никогда не нравились. Они же давно уже живут. Я всегда в этом слышу мало музыки очень, мало рока, больше попсы, но, как сказал Николай Бердяев: "Склонен наш народ к оргиям и хороводам". И вот эти оргии и хороводы — взять ли съезды партийные или концерты группы "Ленинград" — нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном".

Вместе с тем Шевчук отметил, что коллективы, подобные "Ленинграду", необходимы как представители "дионисийского типа культуры".

"Вообще есть два типа культуры — дионисийский и аполлонический. Об этом еще писали Гегель, Ницше. Вот аполлонический путь в культуре — это торжество духа, интеллекта, это светлый разум, и такого искусства очень много. А дионисийство — это вакханалия, ужас бытия, тьма, это физика, стихия жизни. Если брать творчество Шнура, я могу объяснить про него: это как раз дионисийство чистой воды, и, в принципе, ничего, наверное, плохого в этом нет, потому что аполлоническое искусство в какие-то времена терпит крах. Оно начинает стагнировать, застывает вот в этом торжестве интеллектуализма. Становится пресным и в этом даже пошловатым. Появляются такие люди, которые просто это начинают рвать. Козлорогие паны с голыми нимфами рвут все эти благородные устои, каноны — и в этом тоже что-то есть, безусловно", — сказал музыкант.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров

На вопрос, когда у него испортились отношения с фронтменом "Ленинграда", Шевчук ответил: никаких отношений с Шнуровым у него нет и он всегда не одобрял обильное использование обсценной лексики в его песнях.

"Мне никогда не нравился на сцене мат. Дело тут даже не в этом чуваке. Абсолютно возможна русская душа без мата. Это нынешняя тенденция — какое-то упрощение… В рок-культуре, рэп-культуре тоже очень много упрощений — понижение языка. Мат — это язык чувственный, очень эмоциональный. Иногда можно, но не с утра до ночи, и вот это засилье мата мне очень не нравится, потому что от этого тормозится развитие русского языка, это банально очень", — подчеркнул Шевчук.

Блатной шлягер

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук

Сергей Шнуров не замедлил с ответом и посвятил своему визави пост в инстаграме. Музыкант прошелся по популярным хитам "ДДТ", упрекнув коллегу в самоцензуре.

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© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"…Пели и плясали, черт возьми…". На протяжении двадцати лет Шевчук именно с этими словами исполнял свою песню "Дождь", но к 2013-му на него все-таки снизошло понимание некоторой странности этой строчки, и обращение к Черту с просьбой взять пляшущих и танцующих он заменил на нейтральное "как могли", но то, первое истинное желание, просочившееся, как я понимаю, неожиданно и подспудно, а именно — отдать на растерзание Черту "веселых и позабывших стыд", никуда не делось. В своем недавнем интервью Ю. Ю. (Юрий Юлианович Шевчук. — Прим. ред.) заявил, что "Ленинград" слушают ввиду тяжести наступивших времен, видимо, в 1993-м, когда расстреливали Белый дом, при средней зарплате 60 долларов, когда отовсюду звучал его шлягер "Осень", времена были полегче".

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Рассуждая о культовой композиции "ДДТ", Шнуров заявил, что мотив "Осени" подозрительно похож на блатную песню.

"Что касается "Осени", то в шоу "Угадай мелодию", где по первым нотам узнают песню, услышав шевчуковскую "Осень", люди знающие безошибочно приняли бы ее за "Голуби летят над нашей зоной". Эта блатная песня была широко известна в узких кругах. Если бы Ю. Ю. выступал с постмодернистской позиции, мы могли бы увидеть в этом издевательскую цитату, но нет, не увидим, ведь Рок — это Он. Если же говорить о Его новых песнях, то лучше помолчать, потому как Великое требует тишины", — съязвил лидер "Ленинграда".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

На этом скандальный музыкант не успокоился. Через пару дней он опубликовал целое стихотворение, посвященное Шевчуку. В нем Шнур сначала саркастически просит прощения у старшего коллеги, а затем переходит к оскорблениям.

"Меня простите, Юрий, я не рок,
За то, что я не рок, простите, Юрий.
Как двоечник, не выучив урок,
Не предвещаю песнями я бури.
И даже в юности, когда я был патлатым,
А не циничным, с рожей пропитой,
И не ругался так ужасно матом,
Уже считал, что "ДДТ" это отстой".

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров

Не устоял Шнуров и перед искушением разнести в пух и прах озвученную Шевчуком теорию философа Бердяева о двух типах культуры.

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"Помянутый же вами Дионис(ий),
И Аполлон, и иже с ним Бердяев
Никак не избавляют ваши песни
От несуразности. Не шутка ведь,
Что не запомнить их, ну хоть ты тресни,
Не говоря уже о том, чтобы напеть.
Мне зададут вопрос — ну как же, че вы?
Как можно? Это ж наш почти святой?
Послушаю я "Айсберг" Пугачевой
И не сравню с типичной ДДТой".

Подписчики Шнурова резко отреагировали на эту поэтическую эпиграмму, многие обвинили музыканта в оскорблении заслуженного ветерана рок-сцены. Фронтмена "Ленинграда" такая острая реакция, похоже, только обрадовала. В новом посте он приписал к своим достижениям оживление "полумертвой рок-тусовки".

"От двух небольших текстов, как от капель живой воды, зашевелились давно уж полумертвая "рок-тусовка" и ей сочувствующие. Заскрипели потертые косухи, зазвенели ржавые шипы, над потрепанным войском разнеслись проклятия и ругательства, вспомнились забытые песни. Что в очередной раз доказывает — движение это жизнь, а жизнь — это игра", — написал Шнуров.

"Света в душе, сил на корпоративах"

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКонцерт группы ДДТ ко Дню милиции
© РИА Новости / Илья Питалев
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Концерт группы ДДТ ко Дню милиции

После столь хлесткого выпада со стороны Шнура все ожидали ответной реплики Шевчука. И вот на днях, во время пресс-конференции перед концертом "ДДТ" в Казани, рокеру задали вопрос о его конфликте с Шнуровым. Ответ оказался на удивление добродушным: Шевчук ласково назвал оппонента "Сереженькой" и пожелал ему всех благ.

"Я всегда говорю свое мнение. И, по-моему, я высказался достаточно корректно и спокойно, даже философски. Сереженьке, Сергею… Я бы пожелал света в душе, мужества и духовных сил нести свой тяжелый крест на новогодних корпоративах", — отозвался рокер.

Шевчук добавил, что живет за городом, вдали от суеты и лайков, и считает, что для музыканта важно одиночество, потому как оно защищает от внешних раздражителей — и "тогда ты какую-то глупость не сморозишь в этой суете".

Следующий пас — за Сергеем Шнуровым. Вполне возможно, что он ответит в своей новой песне. В прошлый раз, когда между музыкантами возник конфликт вокруг ситуации с Химкинским лесом, группировка "Ленинград" выпустила одноименный сингл, в котором рефреном звучала адресованная Шевчуку строка: "Покупайте билеты, братья, я последний певец демократии". Позже Сергей Шнуров также выпустил клип на композицию "Антинародная", в которой пародировал лидера "ДДТ" и фронтмена группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

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