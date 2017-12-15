В Красноярске капсулу с прахом Хворостовского заложат в основание памятника

КРАСНОЯРСК, 15 дек — РИА Новости. Капсула с прахом всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского будет заложена в основание памятника, место для его установки будет выбрано с учетом мнения семьи артиста, сообщил в пятницу журналистам глава администрации губернатора Красноярского края Александр Пономаренко.
Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом состоялось в Москве в зале имени Чайковского Московской филармонии.
Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске, где он родился и где в июне дал свой прощальный концерт. В Москве урну с прахом захоронили 28 ноября на Новодевичьем кладбище, вторая капсула 29 ноября была доставлена в Красноярск.
Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским прошли 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. У него была опухоль мозга. На фото: поэтесса Лилия Виноградова и мать оперного певца Людмила Хворостовская на церемонии прощания в Москве.
Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников его таланта, артисты и близкие друзья.
Вдова Хворостовского Флоранс с сыном Максимом и дочерью Ниной.
Церемонию прощания сопровождали песни в исполнении Хворостовского и Академического большого хора "Мастера Хорового пения".
Отдать дань уважения артисту пришли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр обороны России Сергей Шойгу (на фото).
Среди тех, кто пришел на панихиду, были руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, дирижер Владимир Спиваков, оперный певец Владислав Пьявко, дирижер Михаил Плетнев, депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон (на фото).
Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне этого года, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Москве.
У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь желающих проститься с Хворостовским. Поклонники проводили артиста в последний путь аплодисментами.
В завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске. После прощания состоится процедура кремации.
В пятницу состоялось первое заседание рабочей группы по увековечиванию памяти Хворостовского. По словам Пономаренко, на заседании рассматривались разные варианты размещения памятника: на набережной Енисея, на Театральной площади напротив Театра оперы и балета. Именно это вариант поддержан большинством членов рабочей группы, но в любом случае все это будет согласовываться с родственниками, подчеркнул чиновник.
"Были разные варианты. С учетом мнения семьи, поскольку предлагается, и это согласовано с семьей, что в основании памятника будет заложена капсула с частью праха Дмитрия Александровича Хворостовского. Мнение семьи является очень важным", — сказал Пономаренко.
Как он добавил, предполагается, что именем народного артиста могут назвать музыкальную школу № 4, где он учился, институт искусств, Театр оперы и балета. Также на заседании рассматривались вопросы о присвоении премии имени Хворостовского в области искусства и установке мемориального знака на доме, где он жил. Звучало предложение о присвоении его имени бульвару, который будет построен неподалеку от института искусств.
Ранее стало известно, что в институте искусств приняли решение ходатайствовать о присвоении вузу имени Хворостовского. Письма с ходатайством о переименовании вуза отправлены на имя временно исполняющего обязанности губернатора региона, а также родственникам — родителям и вдове артиста.