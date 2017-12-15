В Красноярске капсулу с прахом Хворостовского заложат в основание памятника

КРАСНОЯРСК, 15 дек — РИА Новости. Капсула с прахом всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского будет заложена в основание памятника, место для его установки будет выбрано с учетом мнения семьи артиста, сообщил в пятницу журналистам глава администрации губернатора Красноярского края Александр Пономаренко.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом состоялось в Москве в зале имени Чайковского Московской филармонии.

Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске, где он родился и где в июне дал свой прощальный концерт. В Москве урну с прахом захоронили 28 ноября на Новодевичьем кладбище, вторая капсула 29 ноября была доставлена в Красноярск.

В пятницу состоялось первое заседание рабочей группы по увековечиванию памяти Хворостовского. По словам Пономаренко, на заседании рассматривались разные варианты размещения памятника: на набережной Енисея, на Театральной площади напротив Театра оперы и балета. Именно это вариант поддержан большинством членов рабочей группы, но в любом случае все это будет согласовываться с родственниками, подчеркнул чиновник.

"Были разные варианты. С учетом мнения семьи, поскольку предлагается, и это согласовано с семьей, что в основании памятника будет заложена капсула с частью праха Дмитрия Александровича Хворостовского. Мнение семьи является очень важным", — сказал Пономаренко.

Как он добавил, предполагается, что именем народного артиста могут назвать музыкальную школу № 4, где он учился, институт искусств, Театр оперы и балета. Также на заседании рассматривались вопросы о присвоении премии имени Хворостовского в области искусства и установке мемориального знака на доме, где он жил. Звучало предложение о присвоении его имени бульвару, который будет построен неподалеку от института искусств.

Ранее стало известно, что в институте искусств приняли решение ходатайствовать о присвоении вузу имени Хворостовского. Письма с ходатайством о переименовании вуза отправлены на имя временно исполняющего обязанности губернатора региона, а также родственникам — родителям и вдове артиста.