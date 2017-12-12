Кассовые сборы российского кино достигли рекордных 12 миллиардов рублей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Кассовые сборы российского кинематографа в 2017 году достигли рекордных 12 миллиардов рублей, сообщил во вторник министр культуры Владимир Мединский на заседании комитета Госдумы по культуре.

Он напомнил, что результатом системной работы по популяризации отечественного кинематографа стало проведение в прошлом году Года российского кино. Тогда сборы отечественного кино составили 8 миллиардов рублей.

"Общее количество зрителей на сегодняшний день 50,5 миллиона человек — прирост плюс 20,5 миллиона по сравнению с 2011 годом. Соответственно, кассовые сборы российского кино с 5,8 миллиарда рублей до 12 на сегодняшний день", — сказал Мединский.

По его словам, данные показывают, что если министерство начинало работу пять лет назад с показателя доли российского кино примерно в 16,5%, то на сегодняшний день он составил 24% — рост почти в 1,5 раза.

Мединский также подчеркнул, что на Союзмультфильме возрождается производственно-образовательный комплекс-технопарк, вносятся изменения в законодательство, которые позволяют приравнять деятельность мультипликаторов к деятельности программистов и IT-специалистов.

"Мы надеемся, что этот законопроект к вам (комитету ГД по культуре — ред.) поступит на рассмотрение. Правительство его наконец-то поддержало. Три года очень жесткой дискуссии с экономическим ведомством, которое считало, что таким образом якобы Минфин что-то потеряет, нам удалось убедить, что не потеряет, а приобретет", — пояснил министр.