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Культура

Еще одна женщина обвинила Дастина Хоффмана в домогательствах

22:5908.12.2017
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкАктер Дастин Хоффман. Архивное фотоАктер Дастин Хоффман. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американская актриса Кэтрин Россеттер обвинила актера Дастина Хоффмана в домогательствах после аналогичных обвинений со стороны писательницы Анны Грэхам Хантер и продюсера и сценариста Венди Рисс, сообщает Hollywood Reporter.

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© Time
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Ранее в начале ноября Хантер заявила, что Хоффман сексуально домогался ее, когда ей было 17 лет. Это произошло, по ее словам, во время того, как она проходила практику в качестве помощника продюсера на съемках фильма "Смерть коммивояжера", вышедшего в 1985 году. Актер в ответ извинился за свое поведение. Позднее Венди Рисс рассказала, что когда ей было около 20 лет, в ходе рабочей встречи Хоффман спросил ее, "состояла ли она когда-нибудь в интимной связи с мужчиной 40 лет", а также настойчиво приглашал отправиться с ним в магазин в отеле неподалеку.

В пятницу актриса Кэтрин Россеттер в авторской колонке издания Hollywood Reporter сообщила, что также подверглась домогательствам во время съемок "Смерти коммивояжера". По ее словам, Хоффман был ее "героем", после того как дал ей несколько советов на прослушивании. Поведение Хоффмана изменилось, когда актриса получила роль, заявила Россеттер. По ее словам, он несколько раз требовал сделать ему массаж и трогал ее в интимных местах. При этом он вел себя "все более и более агрессивно", описывает актриса.

Как сообщается, Хоффман не прокомментировал изданию обвинения.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

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Культура
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sizif8
Для почти любого преступления существует срок давности. А вот для такого "серьезного преступления", по американским меркам, как домогательство, судя по всему, нет. Или вся эта шумиха из серии "вспомнила бабка, как девкою была?".
23:20
08.12.2017
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Chipolino
Неинтересно. У нас свои Джигарханян и Джигурда надоели
23:43
08.12.2017
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