Урин не исключил, что спектакль "Нуреев" вызовет споры

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин не исключает, что спектакль "Нуреев", премьера которого состоится 9 декабря, вызовет споры, но надеется, что они будут проходить в рамках цивилизованной дискуссии, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.
"Спектакль, безусловно, вызовет споры, но мне кажется, что мы занимаемся искусством, а искусство должно поднимать проблемы и вопросы, которыми живет общество. Есть ряд спектаклей, которые вызывают споры. Мне бы очень хотелось, чтобы диалог о спектакле велся в цивилизованных рамках дискуссии", — сказал Урин журналистам.
Он подчеркнул, что над спектаклем велась напряженная работа; весь репетиционный процесс был согласован с Серебренниковым.
"Я никаких изменений не увидел, если они и были, то это изменения согласованные – и с режиссером, и хореографом. Руководство театра не вмешивалось", — подчеркнул Урин, отвечая на вопрос журналистов, были ли в спектакль внесены какие-либо изменения.
Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.