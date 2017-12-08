Урин не исключил, что спектакль "Нуреев" вызовет споры

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Гендиректор Большого театра Владимир Урин не исключает, что спектакль "Нуреев", премьера которого состоится 9 декабря, вызовет споры, но надеется, что они будут проходить в рамках цивилизованной дискуссии, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

"Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Серебренникова должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра. Серебренников дал театру согласие на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, "Нуреев" может быть доведен до премьеры Посоховым. Премьера балета состоится 9 и 10 декабря на исторической сцене Большого театра.

"Спектакль, безусловно, вызовет споры, но мне кажется, что мы занимаемся искусством, а искусство должно поднимать проблемы и вопросы, которыми живет общество. Есть ряд спектаклей, которые вызывают споры. Мне бы очень хотелось, чтобы диалог о спектакле велся в цивилизованных рамках дискуссии", — сказал Урин журналистам.

Он подчеркнул, что над спектаклем велась напряженная работа; весь репетиционный процесс был согласован с Серебренниковым.

"Я никаких изменений не увидел, если они и были, то это изменения согласованные – и с режиссером, и хореографом. Руководство театра не вмешивалось", — подчеркнул Урин, отвечая на вопрос журналистов, были ли в спектакль внесены какие-либо изменения.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.