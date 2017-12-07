Названа самая популярная песня уходящего года

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Самой популярной песней 2017 года в России по версии iTunes стала композиция "Тает лед" группы "Грибы". Соответствующий список хитов опубликован на сайте Apple.

"Этот эклектичный плейлист отражает все главные тренды года в Apple Music и iTunes", — говорится в комментарии редакции сайта. На втором месте оказался британский музыкант Эд Ширан с композицией "Shape of you", на третьем – "Despacito" пуэрториканца Луиса Фонси. Клип на эту песню ранее был признан самым популярным музыкальным роликом года.

Также в десятку лидеров попали Rag'n'Bone Man с песней "Human", Ofenbach с песней "Be Mine", Loboda ("Твои глаза"), Jah Khalib ("Лейла"), Макс Барских ("Туманы"), Clean Bandit ("Rockabye") и Imagine Dragons ("Believer").

Ранее канадский режиссер Люк Бержерон смонтировал и опубликовал на YouTube видео, в котором объединил фрагменты из 314 популярных роликов, вышедших в период с декабря 2016-го по ноябрь 2017-го. Видео длится восемь минут.