Названа самая популярная песня уходящего года

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Самой популярной песней 2017 года в России по версии iTunes стала композиция "Тает лед" группы "Грибы". Соответствующий список хитов опубликован на сайте Apple.
Также в десятку лидеров попали Rag'n'Bone Man с песней "Human", Ofenbach с песней "Be Mine", Loboda ("Твои глаза"), Jah Khalib ("Лейла"), Макс Барских ("Туманы"), Clean Bandit ("Rockabye") и Imagine Dragons ("Believer").
Ранее канадский режиссер Люк Бержерон смонтировал и опубликовал на YouTube видео, в котором объединил фрагменты из 314 популярных роликов, вышедших в период с декабря 2016-го по ноябрь 2017-го. Видео длится восемь минут.