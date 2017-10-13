Клип Despacito побил рекорд по количеству просмотров на Youtube

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Клип на популярную песню Despacito ("Потихоньку") стал первым в истории роликом, набравшим более четырех миллиардов просмотров на видеохостинге Youtube.

"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось (ролик снимался в Пуэрто-Рико — ред.)", — написал один из исполнителей хита Луис Фонси в своем Instagram, призвав своих подписчиков участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшим от ураганов.

На данный момент клип посмотрели более четырех миллиардов раз.

За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4-й и 5-й категории. Ущерб для бюджета США, на который легла большая часть по восстановлению территорий, исчисляется сотнями миллиардов долларов. Число жертв стихии в Пуэрто-Рико достигло 43 человек, на данный момент электроснабжение восстановлено лишь на 16%.