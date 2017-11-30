МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Журнал Rolling Stone опубликовал список самых лучших песен, выпущенных за последний год.

В рейтинге 50 произведений. Первую строчку заняла композиция британского певца из группы One Direction Гарри Стайлcа Sign of the Times. "Серебро" издание отдало песне Homemade Dynamite новозеландской артистки Лорд. Тройку лидеров замыкает Humble Кендрика Ламара.

Песня Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера заняла всего лишь седьмое место, несмотря на побитые рекорды по просмотрам на YouTube.

Также в топ-10 попали трек Bodak Yellow певицы Карди Би, песня Lights of Home группы U2, Bad and Boujee в совместном исполнении группы Migos и репера Lul Uzi Ver. На восьмом месте оказалось произведение Feel it Still исполнителей Portugal. The Man, за ними следуют песня Lust for Life Ланы Дель Рей и The Weekend, а также Mask Off рэпера Future.

Журнал Rolling Stone основан в 1967 году и на данный момент является одним из самых авторитетных изданий о культуре в мире. В декабре редакция публикует список лучших музыкальных альбомов и кинофильмов года, а в 2003 году составила рейтинг "500 величайших альбомов всех времен".