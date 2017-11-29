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Культура

В Красноярск доставили капсулу с прахом Хворостовского

Сюжет:
Умер Дмитрий Хворостовский (105)
08:0829.11.2017
(обновлено: 09:11 29.11.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУрна с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского. 28 ноября 2017Урна с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. В Красноярск доставили капсулу с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщили РИА новости в министерстве культуры края.

Вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мы гордились и восторгались им: Москва простилась с Хворостовским
Как рассказал собеседник агентства, позднее состоится официальная церемония погребения урны с прахом оперного певца.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после продолжительной болезни. Ему было 55 лет. В конце июня 2015 года он объявил, что страдает от опухоли мозга. Свой прощальный концерт певец дал в Красноярске в июне.

В понедельник в зале имени Чайковского Московской филармонии прошло прощание с артистом. В своем завещании он попросил захоронить свой прах в Москве и в его родном городе — Красноярске. В столице урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.
Прощание с Хворостовским
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским прошли 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.Композитор Игорь Крутой выступает на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским прошли 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. У него была опухоль мозга. На фото: поэтесса Лилия Виноградова и мать оперного певца Людмила Хворостовская на церемонии прощания в Москве.Поэтесса Лилия Виноградова (слева) и мать Д. Хворостовского Людмила Хворостовская на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. У него была опухоль мозга. На фото: поэтесса Лилия Виноградова и мать оперного певца Людмила Хворостовская на церемонии прощания в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников его таланта, артисты и близкие друзья.Посетители на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников его таланта, артисты и близкие друзья.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВдова Хворостовского Флоранс с сыном Максимом и дочерью Ниной.Сын Д. Хворостовского Максим, вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина (слева направо) на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского. в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вдова Хворостовского Флоранс с сыном Максимом и дочерью Ниной.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремонию прощания сопровождали песни в исполнении Хворостовского и Академического большого хора "Мастера Хорового пения".Хор на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемонию прощания сопровождали песни в исполнении Хворостовского и Академического большого хора "Мастера Хорового пения".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОтдать дань уважения артисту пришли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр обороны России Сергей Шойгу (на фото).Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдать дань уважения артисту пришли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр обороны России Сергей Шойгу (на фото).
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСреди тех, кто пришел на панихиду, были руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, дирижер Владимир Спиваков, оперный певец Владислав Пьявко, дирижер Михаил Плетнев, депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон (на фото).Депутат Государственной Думы РФ, певец Иосиф Кобзон на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Среди тех, кто пришел на панихиду, были руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, дирижер Владимир Спиваков, оперный певец Владислав Пьявко, дирижер Михаил Плетнев, депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон (на фото).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПоследний концерт Хворостовского в России состоялся в июне этого года, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Москве.Вынос гроба после церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне этого года, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУ входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь желающих проститься с Хворостовским. Поклонники проводили артиста в последний путь аплодисментами.Горожане во время выноса гроба после церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь желающих проститься с Хворостовским. Поклонники проводили артиста в последний путь аплодисментами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске. После прощания состоится процедура кремации.Вынос гроба после церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске. После прощания состоится процедура кремации.
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Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, тогда он стал обладателем титула "Лучший голос" и получил главный приз. После дебюта в Nice Opera в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых сценах и участвовать в фестивалях.

Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала". Хворостовский работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.

Онегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкОн окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкС 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.Певец Дмитрий Хворостовский выступает на церемонии открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 на стадионе Казань Арена в Казани
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
© РИА НовостиВ 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.Известный российский баритон Дмитрий Хворостовский и корейская оперная певица Суми Йо
© РИА Новости
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.Российский певец Дмитрий Хворостовский во время интервью журналистам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
© Фото : Предоставлено "Невафильм"После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.Фильм Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
© Фото : Предоставлено "Невафильм"
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере оперного моно-шоу проекта И.Крутого Дежавю
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.Певец Дмитрий Хворостовский с супругой направляются на празднование юбилея журнала Elle Россия
© РИА Новости / Александр Вильф
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В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
© Фото : Алексей Панов/PoolПерейти в фотобанкВ конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.Встреча В.Путина и Д.Хворостовского
© Фото : Алексей Панов/Pool
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В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте Оперный бал, посвященный 75-летнему юбилею Е. Образцовой
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
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