В Красноярск доставили капсулу с прахом Хворостовского

Как рассказал собеседник агентства, позднее состоится официальная церемония погребения урны с прахом оперного певца.
Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после продолжительной болезни. Ему было 55 лет. В конце июня 2015 года он объявил, что страдает от опухоли мозга. Свой прощальный концерт певец дал в Красноярске в июне.
В понедельник в зале имени Чайковского Московской филармонии прошло прощание с артистом. В своем завещании он попросил захоронить свой прах в Москве и в его родном городе — Красноярске. В столице урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.
Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. У него была опухоль мозга. На фото: поэтесса Лилия Виноградова и мать оперного певца Людмила Хворостовская на церемонии прощания в Москве.
Среди тех, кто пришел на панихиду, были руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, дирижер Владимир Спиваков, оперный певец Владислав Пьявко, дирижер Михаил Плетнев, депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон (на фото).
В завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске. После прощания состоится процедура кремации.
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Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, тогда он стал обладателем титула "Лучший голос" и получил главный приз. После дебюта в Nice Opera в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых сценах и участвовать в фестивалях.
Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала". Хворостовский работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
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