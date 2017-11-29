В Красноярск доставили капсулу с прахом Хворостовского

КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. В Красноярск доставили капсулу с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщили РИА новости в министерстве культуры края.

Как рассказал собеседник агентства, позднее состоится официальная церемония погребения урны с прахом оперного певца.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после продолжительной болезни. Ему было 55 лет. В конце июня 2015 года он объявил, что страдает от опухоли мозга. Свой прощальный концерт певец дал в Красноярске в июне.

В понедельник в зале имени Чайковского Московской филармонии прошло прощание с артистом. В своем завещании он попросил захоронить свой прах в Москве и в его родном городе — Красноярске. В столице урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, тогда он стал обладателем титула "Лучший голос" и получил главный приз. После дебюта в Nice Opera в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых сценах и участвовать в фестивалях.

Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала". Хворостовский работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.