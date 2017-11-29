Страна узоров
Кто сейчас вяжет и покупает оренбургские платки
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

Среди подарков и сувениров, которые туристы стараются привезти из России, — не только матрешки, посуда с хохломской росписью, гжельская керамика, но и теплый оренбургский платок: тяжелая шаль или тончайшая паутинка.

Платки всегда были востребованной и любимой вещью в женском гардеробе, с удовольствием их носили и в XIX, и в XX веке. Раньше промыслом занимались целые семьи и деревни, в том числе мастерством владели и мужчины. В XXI веке платки вяжет в основном старшее поколение.

Пермячка в пуховом платке, заиндевевшим в мороз.
Пермячка в пуховом платке, заиндевевшим в мороз.
© РИА Новости / Эдуард Котляков
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Женщины отдыхают на банкетке в Музее им. А. С. Пушкина.
Женщины отдыхают на банкетке в Музее им. А. С. Пушкина.
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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Девушка протягивает оренбургский пуховой платок сквозь золотое кольцо, демонстрируя его тонкость.
Девушка протягивает оренбургский пуховой платок сквозь золотое кольцо, демонстрируя его тонкость.
© РИА Новости / Сергей Лидов
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В XIX веке была выведена и разводится в настоящее время пуховая коза одной из лучших пород - оренбургской. Ее предками были кашмирские козы. Пух оренбургских коз отличается тонкостью, эластичностью и хорошими прядильными качествами. На нем основан знаменитый народный пуховязальный промысел.
В XIX веке была выведена и разводится в настоящее время пуховая коза одной из лучших пород - оренбургской. Ее предками были кашмирские козы. Пух оренбургских коз отличается тонкостью, эластичностью и хорошими прядильными качествами. На нем основан знаменитый народный пуховязальный промысел.
© РИА Новости / С. Лидов
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Пермячка в пуховом платке, заиндевевшим в мороз.
© РИА Новости / Эдуард Котляков
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Некому передать знания

Гульсылу Амирова так же, как ее бабушки и мать, продолжает вязать платки. Жалуется, что передавать свои знания некому. Внучкам не интересна кропотливая и сложная работа. Да и килограмм пуха стоит две тысячи рублей. Еще нужно покупать основу на каждый платок: хлопчатобумажную нить или шелк.

Килограмма пуха хватает на два хороших платка.

Если их продать на рынке, получится заработать в среднем 10 тысяч. Очень важно и качество козьего пуха. Благодаря местному оренбургскому климату, он особенный. Когда коз вывозили в другие области, через некоторое время их пух терял уникальные свойства.

«Мы вязали всегда. Использовали любое свободное время для этого. Не принято было сидеть и без дела смотреть телевизор. Как сейчас все не расстаются со своим телефоном, так раньше мастерицы брали с собой работу. Если женщина шла проведать свою приятельницу или соседку, брала с собой вязание. Раньше нас подгоняли, говорили: давайте, вяжите, это наша гордость и достояние. Попробуй сейчас сказать внучке: сиди и вяжи. Нет, конечно, она будет сидеть за компьютером, книгой или уроками, потому что сейчас высокие требования в школе», — рассказывает мастерица.

Большинство шалей и платков вяжут в осенне–зимнее время, когда закончена работа в полях.

Оренбургские козы в загоне.
Оренбургские козы в загоне.
© РИА Новости / Владимир Песня
Пух оренбургской козы обладает уникальными особенностями, позволяющими местным жителям изготавливать теплые и красивые шали.
Пух оренбургской козы обладает уникальными особенностями, позволяющими местным жителям изготавливать теплые и красивые шали.
© РИА Новости / Владимир Песня
Во дворе семьи Имухаметовых. Село Желтое Оренбургской области.
Во дворе семьи Имухаметовых. Село Желтое Оренбургской области.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Оренбургские козы в загоне.
© РИА Новости / Владимир Песня

Коз вычесывают в конце января — начале февраля. После этого пух обрабатывается: нужно почистить его от волос, мусора, постирать, еще раз вычесать гребнями, чтобы он стал мягким. С коричневым, коротким пухом работать тяжело. Но платки из него получаются теплые, нежные. Проще обрабатывать серый пух, по словам мастериц, «волос у него длинный, легко выбирать». Цвет и мягкость сырья зависит от того, где паслись козы – в горах или полях. Неизменно одно – прекрасное качество изделий.

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Посиделки в клубе в национальных костюмах с песней
© РИА Новости . Владимир Песня
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Посиделки дома у старой женщины с песней
© РИА Новости . Владимир Песня

Интересно, что и сейчас сохранилась традиция собираться у одной из соседок по вечерам и заниматься рукоделием. Этот обычай у татар называется «кич утыру», что переводится как «вечерние посиделки».

Традиция вечерних посиделок все еще сохраняется в селе Татарский Саракташ. Женщины собираются вместе и за вязанием обсуждают новости, поют песни.
Традиция вечерних посиделок все еще сохраняется в селе Татарский Саракташ. Женщины собираются вместе и за вязанием обсуждают новости, поют песни.
© РИА Новости / Владимир Песня
Спицы в руках у Фариды ханум. Через несколько дней теплый платок будет готов.
Спицы в руках у Фариды ханум. Через несколько дней теплый платок будет готов.
© РИА Новости / Владимир Песня
Не проходит и дня, чтобы односельчане не проведали самую старшую жительницу Татарского Саракташа.
Не проходит и дня, чтобы односельчане не проведали самую старшую жительницу Татарского Саракташа.
© РИА Новости / Владимир Песня
Для удобства по привычке Шагидэ эби держит веретено ногами. На ногах обязательно теплые носки, связанные своими руками.
Для удобства по привычке Шагидэ эби держит веретено ногами. На ногах обязательно теплые носки, связанные своими руками.
© РИА Новости / Владимир Песня
Кровать в доме Шагидэ эби заправлена по старинке.
Кровать в доме Шагидэ эби заправлена по старинке.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Традиция вечерних посиделок все еще сохраняется в селе Татарский Саракташ. Женщины собираются вместе и за вязанием обсуждают новости, поют песни.
© РИА Новости / Владимир Песня
Спасительный труд

Раньше в Оренбурге работало и машинное производство. На станках провязывалась только середина платка, каемка же делалась вручную спицами. Но всегда самыми ценными и дорогими оставались платки, изготовленные мастерами. Этот труд оплачивался неплохо. Для сравнения: обычные рабочие получали 80 рублей, инженеры – 130, а мастерицы - 123 рубля 70 копеек. Ну и, конечно, каждый год лучших вязальщиц премировали поездкой в одну из союзных республик: Латвию, Молдавию, Украину.

Одна из мастериц–надомниц, которая занималась промыслом еще в советские времена, Миннур Ишмухаметова рассказывает, что научилась вязать в четыре года.

Ее первые платки были сделаны из тонкой овечьей шерсти, так как настоящий оренбургский пух купить было сложно. Позже колхозы и совхозы начали массово разводить коз, и это сырье стало доступно всем рукодельницам.

«Когда я собиралась идти в первый класс, то успела связать семь платков. Мама взяла их с собой на рынок в город Чкалов (Оренбург назывался так с 1938 по 1957 год) и продала. На вырученные деньги купила мне фабричную темно-коричневую форму и фартук. Во всей школе только у меня была такая роскошь», — говорит Миннур. «У меня все в семье вяжут — дочь, сноха. Внучек тоже обучаю этому ремеслу. Вот в каникулы они начали понемногу перебирать петли. Но я ни перед кем не хвастаюсь, да и им есть еще чему поучиться».

В семье Ишмухаметовых мастерство вязания передается по наследству. Миннур ханум обучает внучек азам рукоделия: как правильно держать спицы, набирать петли и связать самый простой рисунок.
В семье Ишмухаметовых мастерство вязания передается по наследству. Миннур ханум обучает внучек азам рукоделия: как правильно держать спицы, набирать петли и связать самый простой рисунок.
© РИА Новости / Владимир Песня
Пух вычесывается несколько раз на ческе. Выбирается хороший пух, а охлопья остаются на гребне.
Пух вычесывается несколько раз на ческе. Выбирается хороший пух, а охлопья остаются на гребне.
© РИА Новости / Владимир Песня
Киерге – пяльцы, на которые натягивается шаль для сушки и придания формы. Пяльцы изготавливаются вручную, на определенном расстоянии набивают гвозди, на которые в дальнейшем натягивают платок.
Киерге – пяльцы, на которые натягивается шаль для сушки и придания формы. Пяльцы изготавливаются вручную, на определенном расстоянии набивают гвозди, на которые в дальнейшем натягивают платок.
© РИА Новости / Владимир Песня
Детали для изготовления пухового ажурного платка и недовязанная шаль.
Детали для изготовления пухового ажурного платка и недовязанная шаль.
© РИА Новости / Владимир Песня
Миннур Ишмухаметова прядет нить из козьего пуха.
Миннур Ишмухаметова прядет нить из козьего пуха.
© РИА Новости / Владимир Песня
Дети послушно сидят у бабушки и учатся вязать.
Дети послушно сидят у бабушки и учатся вязать.
© РИА Новости / Владимир Песня
На кухне. Миннур Ишмуратова живет обычной деревенской жизнью. За день нужно успеть сделать работу по дому, по хозяйству, а в свободное время можно продолжить любимое дело – вязание.
На кухне. Миннур Ишмуратова живет обычной деревенской жизнью. За день нужно успеть сделать работу по дому, по хозяйству, а в свободное время можно продолжить любимое дело – вязание.
© РИА Новости / Владимир Песня
Шедевры, изготовленные Миннур Ишмухаметовой. На рисунке платка изображена церковь.
Шедевры, изготовленные Миннур Ишмухаметовой. На рисунке платка изображена церковь.
© РИА Новости / Владимир Песня
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В семье Ишмухаметовых мастерство вязания передается по наследству. Миннур ханум обучает внучек азам рукоделия: как правильно держать спицы, набирать петли и связать самый простой рисунок.
© РИА Новости / Владимир Песня

Долгое время вязание платков было для женщины хобби. Она работала в колхозе, вышла замуж, вырастила пятерых детей и внуков — и все это время вязала. В 1991 году Миннур получила диплом мастера–художника высшего класса. С 1995 года мастер сотрудничает с музеями.

 

«В Великую Отечественную войну умение вязать платки спасало от голода целые семьи. Старшее поколение вспоминает, как школьницы даже на уроках под партой вязали платки, которые матери отвозили в город, продавали, а на вырученные деньги закупали еду, одежду и материал для вязания следующего платка», — рассказывает Галия Абсалямова, директор Первого частного музея оренбургского пухового платка.

 

Каждый четверг в 100 километрах от Оренбурга у станции Саракташ работает большой базар. Сюда привозят на продажу платки со всех населенных пунктов области.

Покупатели приезжают со всей России и из-за рубежа не только за готовыми изделиями, но и за пухом.

Здесь можно найти платок известного мастера, можно приобрести и не очень качественный товар. Чаще всего вязальщицы не просто знакомы друг с другом, но и осведомлены, кто и как работает. 

Раньше настоящий платок проверяли с помощью обыкновенного кольца: чем меньше колечко, через которое прошел платок,— тем дороже изделие. Существует веками отработанная технология, если ее придерживаться, то изделие будет качественным и прослужит не один десяток лет.

Платочный рынок у станции Саракташ начинает работать с раннего утра. Люди приезжают сюда городов и поселков России, чтобы выбрать платки для дальнейшей продажи или в подарок.
Платочный рынок у станции Саракташ начинает работать с раннего утра. Люди приезжают сюда городов и поселков России, чтобы выбрать платки для дальнейшей продажи или в подарок.
© РИА Новости / Владимир Песня
Женщина демонстрирует изделие, связанное своими руками.
Женщина демонстрирует изделие, связанное своими руками.
© РИА Новости / Владимир Песня
Заснеженная улица села Желтое Оренбургской области. Многие жители из Желтого привозят свои платки на платочный рынок у станции Саракташ.
Заснеженная улица села Желтое Оренбургской области. Многие жители из Желтого привозят свои платки на платочный рынок у станции Саракташ.
© РИА Новости / Владимир Песня
Форма Оренбургской области похожа на паутинку, проходящую через кольцо.
Форма Оренбургской области похожа на паутинку, проходящую через кольцо.
© РИА Новости / Владимир Песня
Закат в селе Татарский Саракташ Оренбургской области.
Закат в селе Татарский Саракташ Оренбургской области.
© РИА Новости / Владимир Песня
На въезде в село Татарский Саракташ.
На въезде в село Татарский Саракташ.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Платочный рынок у станции Саракташ начинает работать с раннего утра. Люди приезжают сюда городов и поселков России, чтобы выбрать платки для дальнейшей продажи или в подарок.
© РИА Новости / Владимир Песня

Мастерицы говорят, что за годы существования рынка новые лица здесь, к сожалению, появляются редко. Женщины уверены, что уникальную технику оренбургских платков нужно сохранить: необходимо передавать знания и навыки молодым девушкам, иначе промысел может просто исчезнуть.

Пуховый платок в высокой моде

Основательница российского бренда высокой моды A La Russe Анастасия Романцова несколько лет назад сделала коллекцию с использованием этой уникальной техники.

«Пуховые платки — это наш почерк, вещь, с которой мы не расстаемся на протяжении всех лет существования бренда. За этот промысел никто из дизайнеров не брался. Меня это очень удивляло, я с этими платками жила с детства. Силу и энергетику этой вещи прекрасно понимала. Для меня платки уникальны по лечебным и тепловым свойствам», — считает Романцова.

Для создания коллекции модельер договорилась о совместной работе с мастерами из Оренбурга.

«Изначально мы покупали готовые платки и кроили. Чуть позже стали покупать пух и давать его мастерицам», — говорит дизайнер.

Платье из коллекции Оренбург осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova, созданное из оренбургского платка.
Платье из коллекции Оренбург осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova, созданное из оренбургского платка.
© РИА Новости / Владимир Песня
Коллекция из оренбургского платка осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova.
Коллекция из оренбургского платка осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova.
© РИА Новости / Владимир Песня
Коллекция, созданная из оренбургского платка, осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova.
Коллекция, созданная из оренбургского платка, осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova.
© РИА Новости / Владимир Песня
Коллекция из оренбургского платка осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova.
Коллекция из оренбургского платка осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova.
© РИА Новости / Владимир Песня
Коллекция Оренбург осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova.
Коллекция Оренбург осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Платье из коллекции Оренбург осень-зима 2013/2014 A LA RUSSE Anastasia Romantsova, созданное из оренбургского платка.
© РИА Новости / Владимир Песня

Анастасия Романцова рассказала, что ей было важно объяснить вязальщицам, что необходимы платки с одинаковым рисунком и и одного цвета. Ведь даже среди белых платков есть множество оттенков.

«А наши клиенты в итоге поняли, что оренбургский платок — это беспредельная красота».

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