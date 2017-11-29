«Когда я собиралась идти в первый класс, то успела связать семь платков. Мама взяла их с собой на рынок в город Чкалов (Оренбург назывался так с 1938 по 1957 год) и продала. На вырученные деньги купила мне фабричную темно-коричневую форму и фартук. Во всей школе только у меня была такая роскошь», — говорит Миннур. «У меня все в семье вяжут — дочь, сноха. Внучек тоже обучаю этому ремеслу. Вот в каникулы они начали понемногу перебирать петли. Но я ни перед кем не хвастаюсь, да и им есть еще чему поучиться».