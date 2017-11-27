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Культура

Мы гордились и восторгались им: Москва простилась с Хворостовским

14:2927.11.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017Вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости, Наталия Курова, Тамара Ходова. Проститься с ушедшим из жизни в возрасте 55 лет всемирно известным оперным певцом Дмитрием Хворостовским в понедельник в Москве пришли поклонники его таланта, артисты и близкие друзья.

Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Он был незаменимым": в Москве простились с Дмитрием Хворостовским

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Хворостовский родился в Красноярске, певец является почетным гражданином города и Красноярского края. Мировую известность ему принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в признанных оперных фестивалях.

Полный зал

В понедельник на сцене стоял покрытый белыми цветами закрытый гроб с телом певца. Возле него сидели родные артиста, в том числе жена Флоранс Хворостовская, дети Максим (14 лет) и Нина (10 лет). Родителей артиста Людмилу Петровну и Александра Степановича вели к гробу сына под руки. Прощание сопровождали песни в исполнении Хворостовского и пение Академического большого хора "Мастера Хорового пения" под управлением Льва Конторовича.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017

Проститься с певцом пришли сотни поклонников, весь зал им. Чайковского был заполнен поклонниками творчества Хворостовского. Отдать дань уважения артисту пришли народный артист СССР Иосиф Кобзон, вице-премьер правительства Ольга Голодец, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, скрипач и дирижер Владимир Спиваков с телеведущей Сати Спиваковой, оперный певец Владислав Пьявко, продюсер Иосиф Пригожин с певицей Валерией, дирижер Михаил Плетнев, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, певец Валерий Меладзе, оперная певица Хибла Герзмава, ректор московской консерватории Александр Соколов, замминистра культуру Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Выдающийся певец

"Большое спасибо, что вы пришли сюда в этот знаменитый зал попрощаться с нашим выдающимся певцом Дмитрием Александровичем Хворостовским. Великий гений этого артиста радовал нас долгое-долгое время, но ушел он безвременно и до последнего он боролся со своим недугом", — сказала Голодец.

Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Крутой назвал работу с Хворостовским светлой вспышкой в жизни

Вице-премьер отметила, что артист успел со всеми попрощаться на выдающемся концерте в Красноярске, куда он приехал к своим друзьям, учителям и ученикам.

"Его профессиональные наследники, соратники, я надеюсь, будут продолжать его дело, но утрата, которая постигла нас, она тяжелейшая, она крайне тяжела для всей нашей культуры, для мировой культуры, но она втройне тяжелее для его семьи", — добавила Голодец.

Певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Хворостовский оставил выдающее творческое наследие, заявил Астахов
Близкий друг певца Павел Астахов признался, что последние дни думает, что все это страшный сон, и когда он проснется, ему придет смс от Хворостовского, и они смогут обсудить новости и планы на будущее. Адвокат подчеркнул, что Хворостовский был настолько велик, что мог запросто сфотографироваться с любым прохожим, настолько талантлив, что терпел ошибки своих учеников, настолько открыт душой, что принимал боль любого человека, как свою собственную; стильный и модный певец мог отдать свое пальто любому прохожему.

Замминистра культуры Александр Журавский подчеркнул, что у Хворостовского был удивительный, проникновенно глубокий, мощный, русский голос.

Благородный человек

Композитор Игорь Крутой признался, что работа с Хворостовским была одним из самых светлых моментов его жизни. Он рассказал, что когда певцу поставили диагноз, ему дали прогноз 18 месяцев жизни, но он прожил на год дольше, потому что боролся.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ушел великий певец: мировая культура скорбит о кончине Хворостовского

"Для меня соприкосновение с этим талантом — это самые светлые вспышки в моей жизни. Он подарил мне счастье выходить с ним вместе на сцену", — сказал Крутой.

Лев Лещенко назвал Хворостовского великим человеком и выдающимся музыкантом. "Он очень любил свое искусство, дарил его нам. Он не был поверхностным человеком, он шел до глубины своих чувств, своих эмоций, он сжигал себя по-настоящему. Быть может, поэтому он ушел в таком молодом возрасте", — подчеркнул Лещенко.

Онегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкОн окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкС 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.Певец Дмитрий Хворостовский выступает на церемонии открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 на стадионе Казань Арена в Казани
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
© РИА НовостиВ 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.Известный российский баритон Дмитрий Хворостовский и корейская оперная певица Суми Йо
© РИА Новости
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.Российский певец Дмитрий Хворостовский во время интервью журналистам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
© Фото : Предоставлено "Невафильм"После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.Фильм Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
© Фото : Предоставлено "Невафильм"
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере оперного моно-шоу проекта И.Крутого Дежавю
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.Певец Дмитрий Хворостовский с супругой направляются на празднование юбилея журнала Elle Россия
© РИА Новости / Александр Вильф
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В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
© Фото : Алексей Панов/PoolПерейти в фотобанкВ конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.Встреча В.Путина и Д.Хворостовского
© Фото : Алексей Панов/Pool
Перейти в фотобанк
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте Оперный бал, посвященный 75-летнему юбилею Е. Образцовой
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
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Он заметил, что Хворостовский был удивительно благородным человеком. "Он был гражданином нашего отечества, прославлял родину на всех сценах мира. Мы гордились, мы восторгались им, мы переживали вместе с ним", — добавил певец.

Символ России

"Мы все осиротели, поскольку судьба даровала Дмитрию ярчайший путь удивительного русского таланта, рожденного в недрах нашей родины, и который очень часто, очень щедро блистал здесь, в Москве, на лучших площадках", — сказал глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кибовский назвал Хворостовского символом всей России
Он подчеркнул, что концерты Хворостовского на Красной площади останутся в памяти всех, кто имел возможность увидеть и услышать эти выступления.

"Очень непросто быть не только артистом, который достиг высочайших вершин, но стать символом не только своего вида искусства, но символом всей страны, которую ты воспеваешь в своих произведениях. С одной стороны, это великая честь и великая слава, с другой стороны, огромная ноша от начала до самого конца", — заметил глава департамента.

Кибовский добавил, что Хворостовский всегда останется в памяти людей, как живой, яркий, победивший саму смерть человек.

После окончания официальной церемонии прощания поклонники таланта знаменитого артиста еще долго не уходили из зала, приветствуя его стоячими овациями и криками "Браво!".

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Церемония прощания с Дмитрием Хворостовским в Москве

 

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