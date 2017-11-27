Мы гордились и восторгались им: Москва простилась с Хворостовским

Вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017

Вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости, Наталия Курова, Тамара Ходова. Проститься с ушедшим из жизни в возрасте 55 лет всемирно известным оперным певцом Дмитрием Хворостовским в понедельник в Москве пришли поклонники его таланта, артисты и близкие друзья.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Хворостовский родился в Красноярске, певец является почетным гражданином города и Красноярского края. Мировую известность ему принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в признанных оперных фестивалях.

Полный зал

В понедельник на сцене стоял покрытый белыми цветами закрытый гроб с телом певца. Возле него сидели родные артиста, в том числе жена Флоранс Хворостовская, дети Максим (14 лет) и Нина (10 лет). Родителей артиста Людмилу Петровну и Александра Степановича вели к гробу сына под руки. Прощание сопровождали песни в исполнении Хворостовского и пение Академического большого хора "Мастера Хорового пения" под управлением Льва Конторовича.

Проститься с певцом пришли сотни поклонников, весь зал им. Чайковского был заполнен поклонниками творчества Хворостовского. Отдать дань уважения артисту пришли народный артист СССР Иосиф Кобзон, вице-премьер правительства Ольга Голодец, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, скрипач и дирижер Владимир Спиваков с телеведущей Сати Спиваковой, оперный певец Владислав Пьявко, продюсер Иосиф Пригожин с певицей Валерией, дирижер Михаил Плетнев, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, певец Валерий Меладзе, оперная певица Хибла Герзмава, ректор московской консерватории Александр Соколов, замминистра культуру Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Выдающийся певец

"Большое спасибо, что вы пришли сюда в этот знаменитый зал попрощаться с нашим выдающимся певцом Дмитрием Александровичем Хворостовским. Великий гений этого артиста радовал нас долгое-долгое время, но ушел он безвременно и до последнего он боролся со своим недугом", — сказала Голодец.

Вице-премьер отметила, что артист успел со всеми попрощаться на выдающемся концерте в Красноярске, куда он приехал к своим друзьям, учителям и ученикам.

"Его профессиональные наследники, соратники, я надеюсь, будут продолжать его дело, но утрата, которая постигла нас, она тяжелейшая, она крайне тяжела для всей нашей культуры, для мировой культуры, но она втройне тяжелее для его семьи", — добавила Голодец.

Близкий друг певца Павел Астахов признался, что последние дни думает, что все это страшный сон, и когда он проснется, ему придет смс от Хворостовского, и они смогут обсудить новости и планы на будущее. Адвокат подчеркнул, что Хворостовский был настолько велик, что мог запросто сфотографироваться с любым прохожим, настолько талантлив, что терпел ошибки своих учеников, настолько открыт душой, что принимал боль любого человека, как свою собственную; стильный и модный певец мог отдать свое пальто любому прохожему.

Замминистра культуры Александр Журавский подчеркнул, что у Хворостовского был удивительный, проникновенно глубокий, мощный, русский голос.

Благородный человек

Композитор Игорь Крутой признался, что работа с Хворостовским была одним из самых светлых моментов его жизни. Он рассказал, что когда певцу поставили диагноз, ему дали прогноз 18 месяцев жизни, но он прожил на год дольше, потому что боролся.

"Для меня соприкосновение с этим талантом — это самые светлые вспышки в моей жизни. Он подарил мне счастье выходить с ним вместе на сцену", — сказал Крутой.

Лев Лещенко назвал Хворостовского великим человеком и выдающимся музыкантом. "Он очень любил свое искусство, дарил его нам. Он не был поверхностным человеком, он шел до глубины своих чувств, своих эмоций, он сжигал себя по-настоящему. Быть может, поэтому он ушел в таком молодом возрасте", — подчеркнул Лещенко.

Он заметил, что Хворостовский был удивительно благородным человеком. "Он был гражданином нашего отечества, прославлял родину на всех сценах мира. Мы гордились, мы восторгались им, мы переживали вместе с ним", — добавил певец.

Символ России

"Мы все осиротели, поскольку судьба даровала Дмитрию ярчайший путь удивительного русского таланта, рожденного в недрах нашей родины, и который очень часто, очень щедро блистал здесь, в Москве, на лучших площадках", — сказал глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Он подчеркнул, что концерты Хворостовского на Красной площади останутся в памяти всех, кто имел возможность увидеть и услышать эти выступления.

"Очень непросто быть не только артистом, который достиг высочайших вершин, но стать символом не только своего вида искусства, но символом всей страны, которую ты воспеваешь в своих произведениях. С одной стороны, это великая честь и великая слава, с другой стороны, огромная ноша от начала до самого конца", — заметил глава департамента.

Кибовский добавил, что Хворостовский всегда останется в памяти людей, как живой, яркий, победивший саму смерть человек.

После окончания официальной церемонии прощания поклонники таланта знаменитого артиста еще долго не уходили из зала, приветствуя его стоячими овациями и криками "Браво!".