Матвиенко рассказала о доброте Хворостовского

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Оперный певец Дмитрий Хворостовский был очень добрым и открытым человеком, откликавшимся на любые просьбы о помощи, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Прощание с ним проходит в понедельник в Москве.

"Это был удивительно добрый, открытый, жизнелюбивый человек, при всей своей славе он оставался скромным, очень добрым человеком, он откликался на любую беду, он помогал детям, которые находились в беде, он откликался на любую просьбу, на любое обращение. Это был очень светлый, чистый, красивый человек – таким он нам и запомнится", — сказала Матвиенко журналистам.