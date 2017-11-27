"Как во сне": Богусевич прокомментировала победу на "Детском Евровидении"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россиянка Полина Богусевич, занявшая первое место на конкурсе "Детское Евровидение — 2017" в Грузии, поделилась первыми впечатлениями от победы, ее слова приводит RT.

"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить. Я очень жду мою маму, она хотела меня поздравить, но ее не пропустили", — сказала Богусевич.

По словам 14-летней певицы, она сильно нервничала и не сразу поняла, что одержала победу.

"Я не поняла сначала, думала, после последнего голосования будет еще какое-то", — сказала певица.

Богусевич выступила с композицией "Крылья" под номером 13. Набрав 188 баллов, россиянка обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе на три балла.

Полине Богусевич из Москвы, учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, участвовала в таких проектах, как "Голос. Дети", "Детская Песня года", "Детская Новая волна" и других.