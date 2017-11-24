Легендарный Петруха: умер актер из фильма "Белое солнце пустыни"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Известный актер Николай Годовиков, который сыграл молодого красноармейца по имени Петруха в кинокартине "Белое солнце пустыни", умер в возрасте 67 лет. Об этом в четверг сообщил директор актера Вячеслав Смородинов.

Вероятная причина смерти

Годовиков скончался у себя дома в Петербурге. Смородинов также назвал вероятную причину смерти актера: в последнее время он страдал от онкологической болезни, о которой не догадывался, так как, вероятно, родные и близкие, по словам директора, скрывали от актера эту информацию.

"У него метастазы пошли. Почки, это точно", — сообщил он.

Смородинов также рассказал РИА Новости о последних днях из жизни актера.

"Я начал замечать, что у него садится голос. Недавно он попадал в больницу. Меня это все настораживало… Зять и приемная дочь стали часто его навещать в последнее время, к нему приходили внуки. Сегодня утром он сказал, что плохо себя чувствует, хотели вызвать скорую, но он отказался. А в районе 15 часов пришел его зять и увидел, что он уже скончался", — рассказал директор актера.

Смородинов также назвал вероятное место похорон Годовикова.

Фильмография

"Желание Николая Львовича — похоронить рядом с супругой на Южном кладбище (в Санкт-Петербурге — Прим.ред.), ну а дальше мы будем стараться это сделать", — добавил он.

Николай Годовиков, родившийся 6 мая 1950 года, сыграл множество ролей в отечественных фильмах, которые стали настоящей классикой для российского зрителя. Актер дебютировал в 1966 году в фильме "Республика ШКИД", однако широкую известность Годовиков получил после исполнения роли Петрухи в художественном фильме "Белое солнце пустыни", снятом в 1970 году.

Актер также снимался в различных сериалах, в частности, в "Убойной силе" и "Бандитском Петербурге". Годовиков также играл эпизодические роли в телесериалах "Улицы разбитых фонарей-2", "Агент национальной безопасности-2", "Спецназ", "Литейный 6-й сезон" и других.