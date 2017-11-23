Первый "Снеговик" комом: что не так с экранизацией детектива Ю Несбё

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Пока книги норвежского писателя Ю Несбё бьют рекорды по продажам во всем мире, в российский прокат выходит экранизация его легендарного романа "Снеговик". Это седьмая книга цикла о детективе Харри Холле и первая англоязычная киноадаптация произведений знаменитого норвежца. Поклонники ждали захватывающий триллер о противостоянии опытного сыщика и серийного убийцы, который нападает на женщин с первым снегом и оставляет снеговика в качестве фирменного знака. Но что-то пошло не так. Картина получила сокрушительно низкий рейтинг на сайте Rotten Tomatoes и разгромные отзывы кинокритиков. Корреспондент РИА Новости посмотрела фильм и выяснила, почему его не спасли ни культовый первоисточник, ни известные актеры, ни талантливый режиссер.

© Предоставлено Universal Pictures International Кадр из фильма "Снеговик" © Предоставлено Universal Pictures International Кадр из фильма "Снеговик"

Первыми, кто возмутится экранной версией "Снеговика", скорее всего, будут поклонники Ю Несбё, которых в России немало. Сам автор во время недавнего визита в Москву признался, что не вмешивался в процесс съемок и не будет смотреть фильм до премьеры. Что, возможно, и к лучшему, учитывая, как мало сценаристы оставили в нем от оригинала. От "Снеговика" Несбё в фильме в буквальном смысле одно название да имена главных героев.

Изменения внесены без всякой логики и повсеместно: от замены пола, наличия детей у жертв маньяка и способов их убийства до профессий и мотивов подозреваемых. Целые куски, объясняющие читателю взаимосвязи между персонажами, были выкинуты или переписаны до неузнаваемости. Даже краеугольной для романа любовной линией сценаристы в большой степени пожертвовали.

© Предоставлено Universal Pictures International Кадр из фильма "Снеговик" © Предоставлено Universal Pictures International Кадр из фильма "Снеговик"

Однако "Снеговик" обещал стать хитом не только из-за мировой популярности детективов Ю Несбё. Изначально экранизацию должен был снимать Мартин Скорсезе, но в итоге остался в проекте в статусе продюсера. Его место на съемочной площадке занял успешный шведский режиссер Томас Альфредсон, известный по фильмам "Впусти меня" и "Шпион, выйди вон". За камеру встал оскароносный оператор Дион Биби, снявший "Мемуары гейши" и "Грань будущего".

Вдохновленные успехом другого скандинавского книжного и кинохита "Девушка с татуировкой дракона", создатели "Снеговика", очевидно, решили сделать ставку на звездный актерский состав. Каст действительно впечатляет: главную роль эксцентричного следователя Харри Холле исполнил Майкл Фассбендер ("Люди Икс", "Макбет", "12 лет рабства"), его возлюбленную Ракель сыграла муза Ларса фон Триера Шарлотта Генсбур, а персонажей второго плана отдали ветеранам Голливуда — Вэлу Килмеру и Дж. К. Симмонсу. Даже в эпизодах в кадре появляются знаменитости, вроде Тоби Джонса и Хлои Севиньи. Но звезды не сошлись — усилия талантливых актеров не смогли закрыть дыры в сценарии.

© Предоставлено Universal Pictures International Кадр из фильма "Снеговик" © Предоставлено Universal Pictures International Кадр из фильма "Снеговик"

Понятно, что уместить роман из пяти частей в два часа экранного времени — задача практически невыполнимая. Тем более что по финансовым причинам съемки велись в очень сжатые сроки и режиссеру не удалось снять и 15 процентов того, что он планировал. Вместе с ключевыми для книги эпизодами из фильма почти полностью исчез запутанный процесс расследования, а с ним и важные для Несбё темы наследства, гендерных ролей и отношений отцов и детей. Даже тем, что не читал оригинал, очевидно, насколько скомканным в итоге получился сюжет. Причинно-следственные связи между действиями персонажей не прослеживаются, их мотивы не ясны, а финал настолько смазанный, что оставляет зрителя в недоумении.

Но и это могла бы быть не беда — даже не понимая фабулу, иногда интересно смотреть на развитие и характеры персонажей. Увы, пожертвовав психологическим описанием героев, которое занимает большую часть в книге Несбё, режиссер превратил их в шаблоны. В итоге из тяжелого, эмоционально нестабильного, но, безусловно, незаурядного и сильного характера Харри Холле Майклу Фассбендеру осталось играть лишь алкоголика с неудачной личной жизнью. С чем он справился достойно, но все же недостаточно, чтобы вытянуть на себе остальные просчеты фильма.

Пожалуй, самое большое разочарование ждет тех, кто просто хотел посмотреть хороший детектив. Как раз классического "скандинавского нуара" у Томаса Альфредсона не получилось. Саспенс и напряжение не срабатывает в скачущем ритме фильма. Красота суровой северной природы теряется при попытках разобраться с сюжетом. Остается только снеговик.