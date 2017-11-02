Писатель Несбе рассказал, что не вмешивался в съемки фильма "Снеговик"

ОСЛО, 2 ноя — РИА Новости. Знаменитый норвежский писатель Ю Несбе, по роману которого снят выходящий в российский прокат в конце ноября фильм "Снеговик", рассказал в интервью РИА Новости, что не вмешивался в съемочный процесс, поскольку считает фильм самостоятельным произведением шведского режиссера Томаса Альфредсона и его команды.

Нынешней осенью в широкий прокат выходит долгожданная голливудская премьера триллера "Снеговик", снятого Альфредсоном по роману Несбе с Майклом Фассбендером в главной роли.

Несбе признался накануне премьеры фильма, что не видел картину и не намерен смотреть ее заранее. "Я посмотрю его, конечно, когда он выйдет на экраны. В кинотеатре", — сказал писатель. Он пояснил, что не считает необходимым контролировать съемочный процесс или вмешиваться в него.

"Теперь это уже не моя история. Моя книга – всего лишь основа для того, что собирается рассказать режиссер, теперь все в его руках", — отметил Несбе. Свой роман он сравнил не с ребенком, с которым бывает жалко расставаться, а со взрослым человеком, который вышел во взрослый мир и начал самостоятельную жизнь.

"Теперь это дитя Томаса Альфредсона. И у меня нет ощущения, что он усыновил моего ребенка или что-то вроде того. Это просто другая история", — добавил писатель.

Говоря о выборе Майкла Фассбендера на роль детектива Харри Холе, Несбе отметил, что надеется, что это было правильное решение. "Я видел Фассбендера в "Стыде" и паре других фильмов, он великолепен. Кроме того, я с ним встречался — мы с ним лазали по горам. Самое главное – он хороший актер, и я надеюсь, он — прекрасный выбор на главную роль", — отметил писатель.

В российский прокат фильм выйдет 23 ноября.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.