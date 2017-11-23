В театре опровергли информацию о госпитализации Джигарханяна

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Театр под руководством Армена Джигарханяна опроверг информацию о его госпитализации, актер чувствует себя хорошо и на несколько дней уехал в пансионат, сообщает пресс-служба культурного учреждения в четверг.
"Прежде всего, хотим сообщить, что Армен Борисович чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично. Сейчас он занят обдумыванием новой постановки. Чтобы немного отдохнуть и посвятить себя исключительно творческим делам, он на несколько дней уехал в пансионат", — говорится в сообщении.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".
В конце октября в театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера. Ранее Мазур сообщила РИА Новости, что на ее квартире и на квартире Цымбалюк-Романовской были проведены обыски, изъяты загранпаспорт, медицинские документы и завещание Джигарханяна.