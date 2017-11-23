В театре рассказали о госпитализации Армена Джигарханяна

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян снова попал в больницу, рассказала РИА Новости официальный представитель его супруги Ирина Мазур.
По ее словам, состояние артиста ухудшилось два дня назад.
"У него стали отказывать ноги и, как сообщили в театре, даже в туалет его носили на руках. Также и до машины вчера в больницу его перенесли на руках", — добавила Мазур.
Для Джигарханяна это уже вторая госпитализация за последние месяцы. После первой он заявил, что собирается развестись с женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист обвинил супругу в том, что она причинила ему "много боли", пыталась выжить его из его же театра, а кроме того, нечиста на руку. В театре и квартире Цымбалюк-Романовской прошли обыски, сама супруга актера уехала из России. Сообщалось, что она согласилась на развод.