Режиссер Андрей Звягинцев на премьере своего фильма Нелюбовь. Архивное фото

Режиссер Андрей Звягинцев на премьере своего фильма Нелюбовь. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на американскую премию Independent Spirit Awards в категории "Лучший международный фильм", сообщает пресс-служба картины во вторник.

"Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Глеба Фетисова номинирован на американскую премию Independent Spirit Awards в категории "Лучший международный фильм", — говорится в сообщении.

Вместе с фильмом "Нелюбовь" в пятерке номинантов оказались французская картина "120 ударов в минуту" Робена Кампийо, чилийская "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио, "Я не ведьма" режиссера из Замбии Рунгано Ниони и британская "Леди Макбет" Уильяма Олдройда.

Independent Spirit Awards — американская кинопремия, которая присуждается с 1984 года и ориентирована прежде всего на независимое кино. Она ежегодно вручается независимой некоммерческой организацией Film Independent. Церемония награждения Independent Spirit Awards состоится 3 марта в калифорнийской Санта-Монике.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Более того, Российский Оскаровский комитет выдвинул от России фильм "Нелюбовь" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".