МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на американскую премию Independent Spirit Awards в категории "Лучший международный фильм", сообщает пресс-служба картины во вторник.
Вместе с фильмом "Нелюбовь" в пятерке номинантов оказались французская картина "120 ударов в минуту" Робена Кампийо, чилийская "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио, "Я не ведьма" режиссера из Замбии Рунгано Ниони и британская "Леди Макбет" Уильяма Олдройда.
Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Более того, Российский Оскаровский комитет выдвинул от России фильм "Нелюбовь" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".