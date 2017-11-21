Despacito по-русски: музыканты из Новосибирска сыграли хит на балалайке

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сибирские музыканты записали свою версию самой популярной песни в мире — хита пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси Despacito. С января этого года оригинальный клип собрал на YouTube более четырех миллиардов просмотров, поставив абсолютной рекорд. Песня также стала наиболее прослушиваемой в истории стриминговых сервисов: пользователи проиграли Despacito более 4,6 миллиарда раз.

Вместо жарких латиноамериканских танцев в российском клипе выпускники Новосибирской консерватории — Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко — показали "суровый сибирский климат". Свой кавер они сняли в заснеженном лесу на фоне берез. В клипе музыканты одеты в теплые куртки с меховыми воротниками и шапки-ушанки. За два дня видео посмотрели более 18 тысяч человек.

Исполнители использовали традиционные народные инструменты: балалайку-контрабас, ложки, бубен, аккордеон и жалейку (духовой инструмент в виде деревянной трубочки). В финале на экране появляется надпись "This is Siberia" — "Это Сибирь". Сами молодые люди признаются, что не ожидали такого ажиотажа, потому что изначально снимали видео в качестве шутки и надеялись попасть с ним в эфир развлекательной программы "Вечерний Ургант".

На песню Despacito уже записано немало пародий и каверов. Одну из наиболее интересных версий ранее представил квартет из Алтайского края. Его участники также использовали национальный колорит: горловое пение и традиционный инструмент варган.

Сам автор главного хита года — 39-летний музыкант Луис Фонси — 19 ноября приезжал в Москву с концертом. Несмотря на то что пуэрто-риканский исполнитель выпустил свой первый альбом еще в 1998-м, его имя не было известно широкой аудитории до выхода Despаcito.