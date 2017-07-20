Музыканты из Алтая перепели самый прослушиваемый хит в мире — "Despacito"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Песня малоизвестного пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси за полгода установила абсолютный рекорд на мировых стриминговых ресурсах — 4,6 миллиарда прослушиваний. Для сравнения: предыдущему рекордсмену, канадскому поп-идолу Джастину Биберу с синглом "Sorry" понадобилось два года, чтобы набрать 4,38 миллиарда прослушиваний. Пока музыкальные критики гадают, чем объясняется бешеная популярность незатейливой латиноамериканской мелодии, в интернете появляются многочисленные каверы на "Despacito". Одну из самых необычных версий предложил российский квартет из Алтайского края.

Трое музыкантов и девушка-солистка не просто переложили песню на свой родной язык, но добавили в нее национальный колорит — горловое пение и редкий музыкальный инструмент варган. О самих исполнителях известно не много. Кавер на "Despacito" музыканты выложили на свой канал на ютьюбе неделю назад. Видео стало дебютом алтайского квартета.

Помимо российских музыкантов, яркий кавер на "Despacito" в Сети представил эстонский духовой оркестр Brassical. Особое внимание пользователей привлек антураж видео и внешний вид музыкантов — ролик записан на пляже, а участники квартета играют на инструментах в солнечных очках, шортах, а кое-кто и без майки.