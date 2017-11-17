Путин заявил о необходимости поддержки молодых талантов в сфере культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым сформировать эффективную систему поиска и поддержки талантливой молодежи в сфере культуры.

"Мы формируем целую систему, направленную на поиск и раскрытие молодых талантов, на их поддержку на первых, порой самых сложных этапах карьеры мы должны сосредоточить свое внимание", — сказал глава государства на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

Он рассчитывает, что сегодняшняя дискуссия поможет предложить "новые, более эффективные подходы".

"По оценке специалистов, накоплен целый ряд системных проблем, решение которых необходимо для сохранения высокого уровня подготовки мастеров искусств, главной из них называют сложившийся так называемый отраслевой подход, то есть, традиционное отнесение культуры исключительно к социальной сфере", — констатировал Путин. Он сослался на мнение деятелей культуры, которые считают, что "нормы и правила, в том числе методики финансирования, целевые показатели, принятая система проведения тендеров и отчетности стали для культуры своего рода "прокрустовым ложем".

"Оценка, может быть, спорная, но согласиться в чем-то можно и с этим", — сказал Путин, добавив, что "основания, конечно, для этого есть". Глава государства выразил готовность обсудить на нынешнем совещании данную тему.

Он также предложил рассмотреть меры, необходимые, чтобы "культура в целом и образование в этой сфере получили максимально благоприятный режим для развития". "Также хотел бы обсудить вопрос финансовой поддержки профессиональной подготовки по творческим специальностям", — уточнил Путин.

Он напомнил об уже реализованной инициативе участников Всероссийского молодежного форума "Таврида" предоставить возможность одаренным людям получать второе высшее образование в сфере культуры бесплатно. "Для этого были предусмотрены 20 дополнительных грантов, которые будут ежегодно предоставляться на конкурсной основе, заявка на их получение уже прошла экспертизу в Фонде президентских грантов", — сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что "эти гранты дополнят те немалые средства, которые уже выделяются фондом на реализацию проектов в области культуры и искусства". "Только в этом году некоммерческие организации получили на эти цели 621 миллион рублей", — уточнил президент. Он предложил участникам совещания обсудить, какие еще нужны меры, чтобы "существенно повысить уровень и качество профессиональной подготовки творческих кадров, создать условия для формирования смены, достойной российского искусства".