РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Путин заявил о необходимости поддержки молодых талантов в сфере культуры

17:1817.11.2017
0390
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым сформировать эффективную систему поиска и поддержки талантливой молодежи в сфере культуры.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Путин рассказал о значимости конкурентоспособности в сфере культуры

"Мы формируем целую систему, направленную на поиск и раскрытие молодых талантов, на их поддержку на первых, порой самых сложных этапах карьеры мы должны сосредоточить свое внимание", — сказал глава государства на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

Он рассчитывает, что сегодняшняя дискуссия поможет предложить "новые, более эффективные подходы".

"По оценке специалистов, накоплен целый ряд системных проблем, решение которых необходимо для сохранения высокого уровня подготовки мастеров искусств, главной из них называют сложившийся так называемый отраслевой подход, то есть, традиционное отнесение культуры исключительно к социальной сфере", — констатировал Путин. Он сослался на мнение деятелей культуры, которые считают, что "нормы и правила, в том числе методики финансирования, целевые показатели, принятая система проведения тендеров и отчетности стали для культуры своего рода "прокрустовым ложем".

Гости и участники Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРуководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".Посетители на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Презентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКонференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".Участники конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец (в центре) на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Выступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМеждународный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.Участники VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРегистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИнформационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗа три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума перед торжественным открытием
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
За три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
/

"Оценка, может быть, спорная, но согласиться в чем-то можно и с этим", — сказал Путин, добавив, что "основания, конечно, для этого есть". Глава государства выразил готовность обсудить на нынешнем совещании данную тему.

Он также предложил рассмотреть меры, необходимые, чтобы "культура в целом и образование в этой сфере получили максимально благоприятный режим для развития". "Также хотел бы обсудить вопрос финансовой поддержки профессиональной подготовки по творческим специальностям", — уточнил Путин.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в здании Главного штаба Эрмитажа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
При подготовке кадров в сфере культуры надо уйти от шаблонов, считает Путин
Он напомнил об уже реализованной инициативе участников Всероссийского молодежного форума "Таврида" предоставить возможность одаренным людям получать второе высшее образование в сфере культуры бесплатно. "Для этого были предусмотрены 20 дополнительных грантов, которые будут ежегодно предоставляться на конкурсной основе, заявка на их получение уже прошла экспертизу в Фонде президентских грантов", — сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что "эти гранты дополнят те немалые средства, которые уже выделяются фондом на реализацию проектов в области культуры и искусства". "Только в этом году некоммерческие организации получили на эти цели 621 миллион рублей", — уточнил президент. Он предложил участникам совещания обсудить, какие еще нужны меры, чтобы "существенно повысить уровень и качество профессиональной подготовки творческих кадров, создать условия для формирования смены, достойной российского искусства".

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена