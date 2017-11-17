Путин заявил о необходимости поддержки молодых талантов в сфере культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым сформировать эффективную систему поиска и поддержки талантливой молодежи в сфере культуры.
"Мы формируем целую систему, направленную на поиск и раскрытие молодых талантов, на их поддержку на первых, порой самых сложных этапах карьеры мы должны сосредоточить свое внимание", — сказал глава государства на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.
Он рассчитывает, что сегодняшняя дискуссия поможет предложить "новые, более эффективные подходы".
"По оценке специалистов, накоплен целый ряд системных проблем, решение которых необходимо для сохранения высокого уровня подготовки мастеров искусств, главной из них называют сложившийся так называемый отраслевой подход, то есть, традиционное отнесение культуры исключительно к социальной сфере", — констатировал Путин. Он сослался на мнение деятелей культуры, которые считают, что "нормы и правила, в том числе методики финансирования, целевые показатели, принятая система проведения тендеров и отчетности стали для культуры своего рода "прокрустовым ложем".
Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
Презентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
В рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
Выступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.
Сопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
За три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
"Оценка, может быть, спорная, но согласиться в чем-то можно и с этим", — сказал Путин, добавив, что "основания, конечно, для этого есть". Глава государства выразил готовность обсудить на нынешнем совещании данную тему.
Он также предложил рассмотреть меры, необходимые, чтобы "культура в целом и образование в этой сфере получили максимально благоприятный режим для развития". "Также хотел бы обсудить вопрос финансовой поддержки профессиональной подготовки по творческим специальностям", — уточнил Путин.
Он напомнил об уже реализованной инициативе участников Всероссийского молодежного форума "Таврида" предоставить возможность одаренным людям получать второе высшее образование в сфере культуры бесплатно. "Для этого были предусмотрены 20 дополнительных грантов, которые будут ежегодно предоставляться на конкурсной основе, заявка на их получение уже прошла экспертизу в Фонде президентских грантов", — сообщил глава государства.
Он подчеркнул, что "эти гранты дополнят те немалые средства, которые уже выделяются фондом на реализацию проектов в области культуры и искусства". "Только в этом году некоммерческие организации получили на эти цели 621 миллион рублей", — уточнил президент. Он предложил участникам совещания обсудить, какие еще нужны меры, чтобы "существенно повысить уровень и качество профессиональной подготовки творческих кадров, создать условия для формирования смены, достойной российского искусства".