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Культура

В Петербурге в рамках культурного форума вручили премию "Меценат года"

22:1616.11.2017
(обновлено: 15:19 17.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкVI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в здании Главного штаба Эрмитажа. 17 ноября 2017VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в здании Главного штаба Эрмитажа. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский вручили премии "Меценат года" в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Владимир Мединский на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мединский призвал поддерживать растущий интерес к чтению у россиян
"Меценат в России — это понятие о культуре, потому что стараниями многих меценатов создавались и сохранялись коллекции, существуют до сих пор собрания, созданные трудами меценатов", — сказала Голодец.

Она рассказала, что иногда обращается к меценатам за поддержкой и никогда не получала отказа. "У нас буквально в последние дни перед форумом совершилось еще одно монументальное дарение. Бывает, что звезды сходятся. Госпожа (директор Третьяковской галереи Зельмира) Трегулова, которая говорила, как нужна России коллекция картин (Гелия) Коржева, она ее получила из рук мецената. Это великий дар России, который будет оценен в будущих поколениях", — подчеркнула Голодец.

Меценаты года

Главной премией "Меценат года" был награжден председатель совета директоров ПАО АФК "Система", председатель попечительского совета фонда "Друзья Русского музея", член попечительского совета Благотворительного фонда "Система" Владимир Евтушенков за реализацию долгосрочной программы поддержки Государственного Русского музея.

Гости и участники Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРуководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме представил мультимедийный проект РИА Новости "Великая русская революция".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".Посетители на выставке Великая русская революция на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Презентация поп-ап экспозиции состоялась в рамках трехдневной Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКонференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".Участники конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017" проходит на одной из главных площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В рамках дискуссии "Революция 1917 года: ключевые проблемы истории" руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов на примере мультимедийного проекта рассказал о возможности сохранения культурного наследия и популяризации исторического контента в современных цифровых СМИ.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец (в центре) на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Выступая торжественном открытии Санкт-Петербургского культурного форума, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации и форум позволяет такие связи устанавливать.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМеждународный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.Участники VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге в шестой раз. В этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сопредседатель правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин в студии радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРегистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Регистрация участников VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИнформационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Информационный деск VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗа три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума перед торжественным открытием
© РИА Новости / Алексей Даничев
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За три дня на площадках форума состоятся около 200 мероприятий, в том числе выставки, концерты, спектакли и панельные дискуссии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВыставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Выставка политического плаката в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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В номинации "Сохранение объектов культурного наследия" премию получили президент ООО "Бонорг" Михаил Абрамов, организовавший выкуп и передачу в Россию в ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" иконы "Воскресение – Сошествие во ад, с праздниками и историей Страстей Христовых в 18 клеймах" и генеральный директор ООО "Управляющая Компания "Волма" Владимир Овчинцев, реализовавший программу реставрации Пушкинского дома в Санкт-Петербурге.

Проект Великая русская революция
© РИА Новости
Выставка "Великая русская революция" откроется в Санкт-Петербурге
Также обладателями звания "Меценат года" в номинации "Поддержка талантливых детей, приобщение молодежи к историко-культурному наследию России" стали вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин (за благотворительную поддержку мультимедийного спектакля-ревю "Советский Голливуд" на Большом каскаде ГМЗ "Петергоф") и генеральный директор ПАО "Севералмаз" Андрей Письменный (за благотворительную помощь в восстановлении и реконструкции музея художественного освоения Арктики имени Борисова в Архангельске).

В номинации "Создание культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации" жюри отметило проекты основателя USM Holdings и благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова по сохранению и по модернизации культурных объектов и проекты проведения культурно-просветительских мероприятий в Оренбургской области, а также организацию выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана: Беллини. Рафаэль. Караваджо" в Государственной Третьяковской галерее и помощь в проведении гастролей Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова в российских регионах.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пиотровский опроверг данные о нежелательных лицах на форуме в Петербурге
Были также выделены проекты по проведению реставрационных работ объектов культурного наследия Вологодской области, реализованные усилиями первого заместителя гендиректора ООО "Устюггазсервис" Виктора Чучина и программа по созданию арт-объектов, зон отдыха и по благоустройству исторического центра города Киржач во Владимирской области, осуществленная при поддержке гендиректора ОАО "Киржачская типография" Евгения Федорова.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

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