В Петербурге в рамках культурного форума вручили премию "Меценат года"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский вручили премии "Меценат года" в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

"Меценат в России — это понятие о культуре, потому что стараниями многих меценатов создавались и сохранялись коллекции, существуют до сих пор собрания, созданные трудами меценатов", — сказала Голодец.

Она рассказала, что иногда обращается к меценатам за поддержкой и никогда не получала отказа. "У нас буквально в последние дни перед форумом совершилось еще одно монументальное дарение. Бывает, что звезды сходятся. Госпожа (директор Третьяковской галереи Зельмира) Трегулова, которая говорила, как нужна России коллекция картин (Гелия) Коржева, она ее получила из рук мецената. Это великий дар России, который будет оценен в будущих поколениях", — подчеркнула Голодец.

Меценаты года

Главной премией "Меценат года" был награжден председатель совета директоров ПАО АФК "Система", председатель попечительского совета фонда "Друзья Русского музея", член попечительского совета Благотворительного фонда "Система" Владимир Евтушенков за реализацию долгосрочной программы поддержки Государственного Русского музея.

В номинации "Сохранение объектов культурного наследия" премию получили президент ООО "Бонорг" Михаил Абрамов, организовавший выкуп и передачу в Россию в ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" иконы "Воскресение – Сошествие во ад, с праздниками и историей Страстей Христовых в 18 клеймах" и генеральный директор ООО "Управляющая Компания "Волма" Владимир Овчинцев, реализовавший программу реставрации Пушкинского дома в Санкт-Петербурге.

Также обладателями звания "Меценат года" в номинации "Поддержка талантливых детей, приобщение молодежи к историко-культурному наследию России" стали вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин (за благотворительную поддержку мультимедийного спектакля-ревю "Советский Голливуд" на Большом каскаде ГМЗ "Петергоф") и генеральный директор ПАО "Севералмаз" Андрей Письменный (за благотворительную помощь в восстановлении и реконструкции музея художественного освоения Арктики имени Борисова в Архангельске).

В номинации "Создание культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации" жюри отметило проекты основателя USM Holdings и благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова по сохранению и по модернизации культурных объектов и проекты проведения культурно-просветительских мероприятий в Оренбургской области, а также организацию выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана: Беллини. Рафаэль. Караваджо" в Государственной Третьяковской галерее и помощь в проведении гастролей Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова в российских регионах.

Были также выделены проекты по проведению реставрационных работ объектов культурного наследия Вологодской области, реализованные усилиями первого заместителя гендиректора ООО "Устюггазсервис" Виктора Чучина и программа по созданию арт-объектов, зон отдыха и по благоустройству исторического центра города Киржач во Владимирской области, осуществленная при поддержке гендиректора ОАО "Киржачская типография" Евгения Федорова.

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