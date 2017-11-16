Лот да Винчи: почему самая дорогая картина в мире может оказаться фейком

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Почти полмиллиарда долларов отдал неизвестный покупатель за последнюю оставшуюся в частных руках картину великого Леонардо да Винчи. Продаже полотна "Спаситель мира", которое до этого принадлежало российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, предшествовала небывалая для арт-мира пиар-кампания: за месяц до торгов аукционный дом Christie's отправил картину в настоящее турне. Посмотреть на "открытие века" выстроились толпы в Гонконге, Сан-Франциско, Лондоне и Нью-Йорке. Обратились консервативные арт-дилеры и к современным технологиям: на YouTube появилась серия видеороликов об уникальном произведении искусства.
Нынешний рекорд вряд ли будет побит не только в ближайшие годы, но и когда бы то ни было в истории аукционов. И пока одни спорят, может ли произведение искусства стоить таких денег, другие задаются более существенным вопросом: "А да Винчи ли это?". Ведь до 2011 года картина считалась работой одного из учеников мастера Возрождения, и многие эксперты до сих пор сомневаются в правильности ее атрибуции.
Русский след
Here is a video of our Global President Jussi Pylkkänen selling Leonardo da Vinci’s ‘Salvator Mundi’ for $450,312,500 (including buyer’s premium) earlier this evening in New York more than doubling the record for any artwork sold at auction ever.. As the last work by the Renaissance master in private hands, the auction saw strong competition for the masterpiece in the saleroom, over the telephone and online.. The hammer eventually came down after 19 minutes of intense bidding.. #leonardo #leonardodavinci #davinci #salvatormundi #thelastdavinci
Here is a video of our Global President Jussi Pylkkänen selling Leonardo da Vinci’s ‘Salvator Mundi’ for $450,312,500 (including buyer’s premium) earlier this evening in New York more than doubling the record for any artwork sold at auction ever.. As the last work by the Renaissance master in private hands, the auction saw strong competition for the masterpiece in the saleroom, over the telephone and online.. The hammer eventually came down after 19 minutes of intense bidding.. #leonardo #leonardodavinci #davinci #salvatormundi #thelastdavinci
В этой продаже было необычно все, начиная с выбора торгов: "Спасителя мира" выставили в сегменте послевоенного и современного искусства, что странно для картины, датированной приблизительно 1499 годом. Таким образом, Christie's пытался поднять стартовую стоимость полотна, ведь в последние годы главные коллекционеры сосредоточились на искусстве ХХ века, а торги старых мастеров привлекали все меньше денег и внимания.
Все же для подлинного да Винчи первоначальная цена (эстимейт) оставалась довольно скромной — 100 миллионов долларов. Вероятнее всего, причина в том, что история владения картиной (провенанс) весьма туманна.
Последним обладателем "Спасителя мира" был российский бизнесмен и коллекционер Дмитрий Рыболовлев, пару лет назад оказавшийся в центре громкого скандала. Бывший владелец "Уралкалия" обвинил в махинациях своего швейцарского арт-дилера Ива Бувье — тот приобретал произведения искусства для коллекции Рыболовлева по реальной стоимости, а перепродавал их заказчику с огромной наценкой. Так, например, "Спасителя мира" Бувье купил за 80 миллионов долларов, а Рыболовлев выложил за полотно 127,5 миллиона.
В итоге бизнесмен обвинил дилера в том, что переплатил за свою коллекцию в два раза. Сейчас между Рыболовлевым и Бувье идут судебные разбирательства, а незадачливый собиратель постепенно распродает скандальную коллекцию.
От 45 фунтов — до 450 миллионов долларов
Tonight at 7pm in New York: watch a live stream of our Post-War and Contemporary Art Evening Auction on our website 👉 christies.com, or Facebook page 👉 facebook.com/christies. Or, follow the highlights here on Instagram Stories.. Leonardo da Vinci, ‘Salvator Mundi’. Oil on panel, 25 ⅞ x 18 in.. Post-War and Contemporary Art Evening Sale – 15 November at Christie’s New York.. #leonardodavinci #davinci #salvatormundi #rediscovery #art #artist #painting #portrait
Tonight at 7pm in New York: watch a live stream of our Post-War and Contemporary Art Evening Auction on our website 👉 christies.com, or Facebook page 👉 facebook.com/christies. Or, follow the highlights here on Instagram Stories.. Leonardo da Vinci, ‘Salvator Mundi’. Oil on panel, 25 ⅞ x 18 in.. Post-War and Contemporary Art Evening Sale – 15 November at Christie’s New York.. #leonardodavinci #davinci #salvatormundi #rediscovery #art #artist #painting #portrait
Мотивы Рыболовлева для продажи "Спасителя мира" ясны: ему были нужны деньги. И результат, надо полагать, превзошел ожидания. Теперь бизнесмену будет сложно доказать в суде, что он остался в накладе после сделок с Бувье. Еще в 1958-м, когда полотно впервые оказалось на аукционе Sotheby's, но еще не было атрибутировано кисти да Винчи, продавцу удалось выручить за него всего 45 фунтов.
Картина впервые упоминается в официальных документах лишь в XVII веке. По данным исследования организации ArtWatch, дальнейшие переходы "Спасителя мира" от одних владельцев к другим на протяжении последующих четырех столетий подтверждаются довольно расплывчатыми формулировками: "возможно, приобретен", "вероятно, принадлежит потомку", "предположительно, привез полотно с собой в Англию", "возможно, передал по наследству".
Таким образом, судьба картины прослеживается до 1900 года, когда сильно испорченная неумелыми "дорисовками" она попала в собрание английского баронета Фредерика Кука.
В 2004-м полотно приобрела группа арт-дилеров и отправила его на реставрацию. Детали не раскрывались, но после восстановления "Спаситель мира" проходил несколько экспертиз в музеях Европы и США. Лишь Лондонская национальная галерея решилась признать да Винчи автором полотна. В 2011 году "Спаситель мира" был представлен на их выставке "Леонардо да Винчи: художник Миланского двора" уже как "открытие века".
Код да Винчи
Leonardo da Vinci’s ‘Salvator Mundi’, the artist's last work in private hands, will be on view to the public from 13 October.. Don’t miss the opportunity to see this Renaissance masterpiece before it is offered at auction.. Public exhibition dates: 13–16 October, Hong Kong 18–20 October, San Francisco 24–26 October, London 28 October – 15 November, New York. Leonardo da Vinci, ‘Salvator Mundi’. Oil on panel, 25 7/8 x 18 in.. Post-War and Contemporary Art Evening Sale – 15 November at Christie’s New York.. #leonardodavinci #davinci #salvatormundi #oldmaster #rediscovery #art #artist
Leonardo da Vinci’s ‘Salvator Mundi’, the artist's last work in private hands, will be on view to the public from 13 October.. Don’t miss the opportunity to see this Renaissance masterpiece before it is offered at auction.. Public exhibition dates: 13–16 October, Hong Kong 18–20 October, San Francisco 24–26 October, London 28 October – 15 November, New York. Leonardo da Vinci, ‘Salvator Mundi’. Oil on panel, 25 7/8 x 18 in.. Post-War and Contemporary Art Evening Sale – 15 November at Christie’s New York.. #leonardodavinci #davinci #salvatormundi #oldmaster #rediscovery #art #artist
Сегодня существует всего около 20 полотен, о которых доподлинно известно, что они были написаны да Винчи. Если не вдаваться в тонкости экспертиз и анализа провенанса, принадлежность "Спасителя мира" к их числу вызывает сомнение — и причин тому несколько.
Влиятельный арт-критик, колумнист New York Magazine Джерри Сальц приводит самые существенные.
Во-первых, нет никаких эскизов, доказывающих, что да Винчи работал над таким нетипичным для него, полностью фронтальным изображением лица Иисуса.
Во-вторых, нет свидетельств того, что да Винчи вообще получал заказ на эту картину: в те годы мастер, известный своей неторопливой работой над живописными произведениями, был занят математическими исследованиями и несколькими крупными полотнами, в том числе легендарной Джокондой.
Наконец, известный германский специалист по творчеству Леонардо Франк Зольнер привел серьезные аргументы в пользу того, что "Спаситель мира" — не картина самого да Винчи, а работа учеников его мастерской. Однако выводы Зольнера так и не были включены в материалы каталога Christie's.
Самым простым и убедительным способом развеять сомнения было бы провести доскональную техническую и химическую экспертизу, благо современные технологии сильно продвинулись в этой сфере. Однако именно этого в Christie's делать не стали, поставив под удар не только репутацию престижного аукционного дома, но и всего арт-бизнеса. Ведь если новый владелец "Спасителя мира" обнаружит, что отдал 450 миллионов за работу подмастерья, рынок произведений искусства ждет коллапс.