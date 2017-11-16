Лот да Винчи: почему самая дорогая картина в мире может оказаться фейком

Продажа картины Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе в Christie's в Нью-Йорке. 15 ноября 2017

Продажа картины Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе в Christie's в Нью-Йорке. 15 ноября 2017

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Почти полмиллиарда долларов отдал неизвестный покупатель за последнюю оставшуюся в частных руках картину великого Леонардо да Винчи. Продаже полотна "Спаситель мира", которое до этого принадлежало российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, предшествовала небывалая для арт-мира пиар-кампания: за месяц до торгов аукционный дом Christie's отправил картину в настоящее турне. Посмотреть на "открытие века" выстроились толпы в Гонконге, Сан-Франциско, Лондоне и Нью-Йорке. Обратились консервативные арт-дилеры и к современным технологиям: на YouTube появилась серия видеороликов об уникальном произведении искусства.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017 © AP Photo / Kirsty Wigglesworth Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017

Christie's не прогадал и заработал на разрекламированном лоте астрономические комиссионные — 50 миллионов долларов. За 20 минут ожесточенных торгов в зале, по телефону и онлайн цена взлетела до абсолютного мирового рекорда — 450 миллионов долларов. Это в два с лишним раза больше, чем предыдущий ценовой "потолок", установленный на аукционе картиной Пикассо "Женщины из Алжира" (она ушла с молотка в 2015 году за теперь уже скромные 179 миллионов долларов).

Нынешний рекорд вряд ли будет побит не только в ближайшие годы, но и когда бы то ни было в истории аукционов. И пока одни спорят, может ли произведение искусства стоить таких денег, другие задаются более существенным вопросом: "А да Винчи ли это?". Ведь до 2011 года картина считалась работой одного из учеников мастера Возрождения, и многие эксперты до сих пор сомневаются в правильности ее атрибуции.

В этой продаже было необычно все, начиная с выбора торгов: "Спасителя мира" выставили в сегменте послевоенного и современного искусства, что странно для картины, датированной приблизительно 1499 годом. Таким образом, Christie's пытался поднять стартовую стоимость полотна, ведь в последние годы главные коллекционеры сосредоточились на искусстве ХХ века, а торги старых мастеров привлекали все меньше денег и внимания.

Все же для подлинного да Винчи первоначальная цена (эстимейт) оставалась довольно скромной — 100 миллионов долларов. Вероятнее всего, причина в том, что история владения картиной (провенанс) весьма туманна.

Последним обладателем "Спасителя мира" был российский бизнесмен и коллекционер Дмитрий Рыболовлев, пару лет назад оказавшийся в центре громкого скандала. Бывший владелец "Уралкалия" обвинил в махинациях своего швейцарского арт-дилера Ива Бувье — тот приобретал произведения искусства для коллекции Рыболовлева по реальной стоимости, а перепродавал их заказчику с огромной наценкой. Так, например, "Спасителя мира" Бувье купил за 80 миллионов долларов, а Рыболовлев выложил за полотно 127,5 миллиона.

В итоге бизнесмен обвинил дилера в том, что переплатил за свою коллекцию в два раза. Сейчас между Рыболовлевым и Бувье идут судебные разбирательства, а незадачливый собиратель постепенно распродает скандальную коллекцию.

Мотивы Рыболовлева для продажи "Спасителя мира" ясны: ему были нужны деньги. И результат, надо полагать, превзошел ожидания. Теперь бизнесмену будет сложно доказать в суде, что он остался в накладе после сделок с Бувье. Еще в 1958-м, когда полотно впервые оказалось на аукционе Sotheby's, но еще не было атрибутировано кисти да Винчи, продавцу удалось выручить за него всего 45 фунтов.

Картина впервые упоминается в официальных документах лишь в XVII веке. По данным исследования организации ArtWatch, дальнейшие переходы "Спасителя мира" от одних владельцев к другим на протяжении последующих четырех столетий подтверждаются довольно расплывчатыми формулировками: "возможно, приобретен", "вероятно, принадлежит потомку", "предположительно, привез полотно с собой в Англию", "возможно, передал по наследству".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press "Спаситель мира" за 400 миллионов - картину да Винчи продали за рекордную цену

Таким образом, судьба картины прослеживается до 1900 года, когда сильно испорченная неумелыми "дорисовками" она попала в собрание английского баронета Фредерика Кука.

В 2004-м полотно приобрела группа арт-дилеров и отправила его на реставрацию. Детали не раскрывались, но после восстановления "Спаситель мира" проходил несколько экспертиз в музеях Европы и США. Лишь Лондонская национальная галерея решилась признать да Винчи автором полотна. В 2011 году "Спаситель мира" был представлен на их выставке "Леонардо да Винчи: художник Миланского двора" уже как "открытие века".

Код да Винчи

Сегодня существует всего около 20 полотен, о которых доподлинно известно, что они были написаны да Винчи. Если не вдаваться в тонкости экспертиз и анализа провенанса, принадлежность "Спасителя мира" к их числу вызывает сомнение — и причин тому несколько.

Влиятельный арт-критик, колумнист New York Magazine Джерри Сальц приводит самые существенные.

Во-первых, нет никаких эскизов, доказывающих, что да Винчи работал над таким нетипичным для него, полностью фронтальным изображением лица Иисуса.

Во-вторых, нет свидетельств того, что да Винчи вообще получал заказ на эту картину: в те годы мастер, известный своей неторопливой работой над живописными произведениями, был занят математическими исследованиями и несколькими крупными полотнами, в том числе легендарной Джокондой.

Наконец, известный германский специалист по творчеству Леонардо Франк Зольнер привел серьезные аргументы в пользу того, что "Спаситель мира" — не картина самого да Винчи, а работа учеников его мастерской. Однако выводы Зольнера так и не были включены в материалы каталога Christie's.

Самым простым и убедительным способом развеять сомнения было бы провести доскональную техническую и химическую экспертизу, благо современные технологии сильно продвинулись в этой сфере. Однако именно этого в Christie's делать не стали, поставив под удар не только репутацию престижного аукционного дома, но и всего арт-бизнеса. Ведь если новый владелец "Спасителя мира" обнаружит, что отдал 450 миллионов за работу подмастерья, рынок произведений искусства ждет коллапс.