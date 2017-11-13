Скончалась актриса Александринского театра Вера Вельяминова

Заслуженная артистка России Вера Вельяминова во время спектакля Мария Тюдор. 1964

Заслуженная артистка России Вера Вельяминова во время спектакля Мария Тюдор. 1964

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Вера Вельяминова, сообщила пресс-служба Александринского театра.

Актриса умерла 12 ноября.

Вера Вельяминова в труппу Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина (ныне Александринского) была принята в 1952 году и 65 лет посвятила служению александринской сцене.

Первой ролью актрисы стала цыганка в спектакле "Живой труп" Льва Толстого. Это была одна из более чем 80 разноплановых ролей, которые сыграла актриса на сцене Александринского театра.

О дате и месте прощания и похорон будет известно позже.